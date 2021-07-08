吳若希被爆開工好強勢　麥美恩拒揀獨子佛系搵真愛

歌手吳若希（Jinny）與好友麥美恩（Mayanne）早前拍片玩麵粉大戰，Mayanne更嬲到話要同Jinny絕交，不過「口裏說不身體卻很誠實」，佢哋再次合體拍片，大談做家姐同細妹嘅分別。

有兩個大8至10年哥哥嘅Mayanne坦言做細妹可以隨時任性，犯任何錯都會有免死金牌，故比較厚面皮及不負責任，Jinny則表示做家姐自小就培養出母性，會主動照顧身邊嘅人，並認為會比較強勢及專制，Mayanne即大爆：「你開工嘅時候都會有強勢嘅感覺，係好有氣場！」Jinny就解釋：「我想早收工啫。」

講到生仔定生女好，Jinny就爆料指老公喺細仔出世後竟然後悔：「我生完仔之後，何生同我講，好似都係生女好啲，會Sweet啲。」至於問到擇偶方面，Mayanne就直言絕對唔會揀獨生子：「獨仔一定縱壞！」Jinny即趁機抱怨：「何生（老公）呀！佢真係唔做嘢㗎！佢係嗰啲要聲控人做嘢嘅人。」Mayanne就大讚佢偉大：「同獨仔拍拖好辛苦㗎。」Jinny就感動表示：「太好啦，原來有人明我嘅感受。」之後Jinny順勢指要幫Mayanne徵婚，Mayanne則表示現時佛系心態：「我好難Sell㗎，所以我依家係是但啦，邊個都得。」