唐安麒揀蟀做代言着重身材　何國鉦公正唔偏心

「美容女王」唐安麒（Angel）、時裝設計師何國鉦（Dorian）及香港首席排舞師Sunny Wong，今日（8日）出席「2021亞洲模特盛典暨ACE Talent」最後一輪海選。Angel對其中一對12歲孖生姊妹讚不絕口，指她們的表演令她印象深刻，表示今屆參賽者質素不俗，她説：「入圍嘅參賽者可以去韓國受訓，聽講話有機會去嗰邊5大經理人公司受訓，你知韓國本身競爭都好大，所以今次機會真係好難得。（會唔會順便揀蟀，搵林志玲接班人？）都會留意吓嘅，但要睇埋今日泳裝環節先，始終都要睇埋佢哋嘅身材。」

Dorian表示留意到參賽者有年輕化趨勢：「好多都十幾歲，不過我覺得係好事，早啲入行早啲畀佢哋適應兼可以玩多幾年嘛，其實我都有朋友個女參加咗，佢父母都係model。（你提名？細姪女係咪會加分？）我本身都唔知佢參加，嚟到見到佢先知，我好公平嘅唔會特別加分，要睇佢自己能力同現場發揮，（之前有冇向你請教？）都有問吓但我嗰陣未知佢會參賽，不過我一向都有留意佢哋社交媒體，都覺得佢有潛質嘅。（有冇諗住喺度揀蟀？）會呀！嚟緊我有騷開，如果見到有潛質嘅model都會邀請佢哋參加，男女都要。」

10位女參賽者着上泳裝大騷身材，其中以較為出眾有「大胸黃美棋」鄭杞瑤，24歲的她表示為想身體線條更好看，1年前開始努力修身，結果成功由60kg（132磅）減至現時53kg（116.6磅），她坦言明白自己上圍會是參賽者中最突出，但不想因此成為焦點，希望大家能着眼她其他才藝。