【營事檔案】栗子牛肉餅　韓國宮廷料理

栗子牛肉餅是韓國宮廷級料理，傳統方法是以牛排骨肉去骨，剁碎並進行調味，再包入栗子餡而成。製作工序繁複，加上選用近骨的肉類例如牛肋骨，脂肪相對較高，而改用瘦牛肉碎以及即食栗子，就可以簡單地完成韓式宮廷料理了！

維他命B雜 紓緩疲勞

栗子雖然含有大量碳水化合物，但它屬於堅果類食物。堅果類食物包括杏仁、腰果等，脂肪含量會比較多，但栗子的脂肪就相對少得多。碳水化合物能為身體提供熱量，因此是一個十分適合補充能量，以及作為小食的選擇。另外，栗子含有維他命B雜，是一種水溶性維他命，可以有助紓緩疲勞，而當中以維他命B1及B2為最多。此外，栗子還含有膳食纖維、礦物質和蛋白質等等。

鐵質 血紅素的重要成分

每100克的牛肉有27.7克蛋白質，蛋白質是三大營養素之一。無論甚麼年紀，我們都需要蛋白質用作製造及修復肌肉、細胞。另外，每100克的牛肉有3.04毫克鐵質，鐵質是製造血紅素的重要成分。雖然牛肉營養豐富，但要留意不同的部位，脂肪含量會有所不同，因此應避開近骨以及牛腩的部位。

【栗子牛肉餅】

材料：

瘦牛肉碎 500g

即食栗子 125g

肉桂粉 適量

醬汁：

豉油 60ml

水 80mL

梨子 半個

洋葱 1/4個

蒜蓉 一湯匙

做法：

1.將豉油、水、梨、洋葱及蒜末放到攪拌機打成醬汁。

2.將步驟1的醬汁加到瘦牛肉碎中，拌勻醃15分鐘。

3.即食栗子過篩後，加入肉桂粉調味。

4.栗子蓉分成每20克一粒，並捏成約5厘米的圓條狀。

5.將80克醃好的瘦牛肉碎包住栗子蓉，造成橢圓形狀。

6.將栗子牛肉餅放入焗爐，180度焗35分鐘，即成

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。