Anson Lo生日出新歌講阿牧心聲　畀陳漢娜「破處」

人氣男團MIRROR之前宣布在暑假期間，將每周推出一首全新單曲，其中近日憑劇集《大叔的愛》人氣急升的成員盧瀚霆（Anson Lo）就率先登場，推出年度第2首個人歌曲《不可愛教主》！此曲是在昨日（7日）其26歲生日當日面世，Anson Lo笑言新歌是「特備禮物」：「呢首歌唔係送畀自己，而係送畀『神徒』嘅生日禮物，上次出歌已經係一月尾嘅事，所以好想喺生日正日，同粉絲有個遙距嘅共同回憶。」

作為《大》片尾曲，Anson Lo表示此曲從劇集角度出發，記載其角色「阿牧」的心路歷程：「監製Tommy希望片尾曲由『阿牧』去唱，唱出佢對阿田嗰份不求回報嘅愛，填詞人林若寧亦都喺大家嘅戀愛角度出發，因為每人都試過掛住一個人、甚至單戀，明知對方唔會鍾意自己，仍然奮不顧身去守護佢。至於『教主』呢個稱號，我覺得只要你鍾意嗰個人，佢就係你嘅教主。」

今次MV對他而言亦是全新體驗，他表示：「出道以嚟我嘅3首solo作品都係跳唱形式，MV一定同跳舞有關，但今次就採取全劇情式拍攝。」MV找來陳漢娜（Hanna）擔任女主角，Anson Lo自爆為MV獻出「第一次」：「人生第一次拍MV係有女主角，最難忘係同Hanna頭貼頭嘅場面，因為喺我嘅演藝生涯中，係第一次同女主角有咁貼身嘅接觸，當下真係好緊張！排戲時都有啲尷尬，但拍攝當日，我感覺到佢嘅專業，每個機位佢都做到100%，而佢亦為咗MV專程學舞。」

除了與Hanna共舞外，Anson Lo亦在MV大晒結實胸肌，他坦言：「今次有啲鏡頭比較大膽，例如露背肌、甚至沖涼，對我嚟講算係幾大尺度！最近冇乜時間操練，演唱會後只係做過兩次gym，真係好驚冇嘢畀人睇，所以拍攝展示身材嘅場面之前，我就不停做掌上壓，埋位前都要做多幾下。」而對於《大》引起全城熱話，他感激觀眾支持，亦視劇集為演藝事業的里程碑，令他大增信心。

另外，Anson Lo昨晚趁生日完結前最後半小時，突襲音樂平台會見一班「神徒」，最高峰時更吸引了近4千人：「因為係非常值得紀念嘅事，呢個星期無論生活或工作上都收到大家嘅祝福，尤其今個星期我食咗好多蛋糕，平時我喺飲食都唔可以太放縱。」有粉絲問到他如何在MV克服魚這個令他害怕的生物，他表示：「魚同MV有好大關係，雖然自己好怕魚，但都一定要克服，會當魚係自己最熟嘅人。」而提到《大叔的愛》拍攝趣事，他表示這是第二次正式拍劇，發現演戲真的很好玩，今次代入了「阿牧」這個角色，每日都過住其生活，感覺很奇妙。