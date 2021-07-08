本日日本：於新宿站東口看到了超大巨貓

日本人出名愛貓，當地的社交媒體亦流行不少明星貓咪，不過這陣子最具話題性的，則肯定非此貓莫屬——話說於新宿站東口前方的大樓之上，最近竟然出現了一隻巨型三色貓，此貓識行識走，更會將頭伸出建築外俯視樓下人群，加上流露出的表情及神態，令大家不禁以為係隻真貓！實情眼前幾可亂真的貓咪，係由名為「Cross新宿Vision」數碼告示板播出的3D影像。該告示板面積約150平方米，是日本國內唯一可以播放相當於4K畫質影像的大型數碼告示板，加上其彎曲的形狀，令其亦可播出3D影像。而且按播放的時段，三色巨貓的演出亦大有不同，早上時呈現出剛睡醒的樣子，而晚上接近播放完畢時則會一臉倦容想入睡的模樣，十分可愛有趣！大家只要企啱欣賞角度，便能欣賞到這隻像真度超高的巨貓演出。「Cross新宿Vision」定於7月12日正式開幕，現時處於試播階段，三色貓片段只會於指定時段播出，而每日的播放時間會在官方Twitter上公布。

Cross新宿Vision

地址：新宿區新宿3-23-18 Cross新宿大樓屋頂

播放時間：7:00am~1:00am