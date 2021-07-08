《盛．舞者》袁鎮業捱足9年　做替身超反感！

無綫節目《盛．舞者》昨晚（7日）播出的第3集以「機會」為主題，參演《愛．回家之開心速遞》的袁鎮業（Kelvin）重拾跳舞，但卻險被淘汰。Kelvin講到因傷患等原因放棄當全職舞者時，數度哽咽並流下男兒淚，他說：「今次呢個比賽好掙扎，因為我真係停咗好耐冇郁。我好鍾意跳舞，我做全職，但不幸勞損咗，所以發展咗新道路。發展咗9年、付出咗9年，頭幾年我好努力操好弗好乾身，但都係冇機會…隨住年紀開始大，我想Pick Up番跳舞，身體暫時都仲未可以同步，但我已經盡咗最大努力。」幸好狄易達最終選了Kelvin作最後一位戰隊成員。

Kelvin接受電話訪問時，指九年的演藝路雖然比別人行得慢，也錯失一些機會，但沒有失望，反而讓自己多了時間去修煉演技、累積經驗、裝備自己以最佳狀態抓緊機會。他指入行初期對擔任替身感到反感：「轉幕前就係想企前啲，想多啲人望到自己。但當我做替身，我係唔需要講對白，只係影我膊頭、背影咁，我會有啲唔開心，因為唔係我鍾意做嘅嘢。」不過他透露最近依然接了一個替身工作，不過卻大感雀躍，因為感到備受尊重及有很多學習機會。

問到Kelvin藝人與舞者何者較艱難？他坦言做藝人較複雜，需要靠自己努力。講到經濟狀況，他坦言當全職舞者時收入穩定，反而當了藝人後有時會入不敷支，不但要靠儲蓄，更試過有段日子「冇畀家用」，幸而得家人支持及體諒。