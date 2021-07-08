鍾舒漫寸陳潔玲姣婆守唔到寡：佢要睇醫生！

歌手鍾舒漫（Sherman）跟陳潔玲去年合作經營防疫消毒用品生意，卻發生金錢糾紛要對簿公堂，案件近日有新「進展」，二人於社交網再次各自發功，最終Sherman連出5個Post公開事情始末，兼自稱被人爆粗騷擾恐嚇，火藥味十足！

今日（8日）Sherman為開電視節目《30分鐘大放餸》擔任嘉賓受訪時，就「開火」一事連珠砲發回應，語調極之勞氣，先問到因甚麼事而觸發到她連Post發炮？她坦言難忍再被陳潔玲老屈及誣衊，指她過程中有恐嚇證人之嫌，甚至形容對方是「姣婆守唔到寡」：「自從拆夥之後就再冇聯絡，但留意到佢個行徑，都擔心佢精神狀態，覺得佢需要睇醫生，其實件事進入咗司法程序就少講嘢，但佢一定要喺網上證明自己係啱，中途都一路忍佢，想尊重法庭、自己，但直至上星期尾，連續幾日不斷轟炸我同Steve（其男友林灝軒），佢明明係Block咗我哋，突然間解封你，成日喺凌晨4點幾開始狂Send啲核突嘢嚟，啲Message又不斷重複，難聽得嚟又冇新意，Send完又Block番，好似鬼上身咁！」

100%問心無愧

講到陳潔玲指Steve入侵其公司Email，Sherman斥對方所有「指控」都沒有證據可言，永遠只懂得拖人落水，另外包括公開其妹妹鍾舒祺的語音Message：「扯咁多人入嚟，件案都唔關佢哋事，一直齋講，夠薑佢就畀啲證據出嚟，不知所謂！」她續表示就被陳潔玲Message恐嚇有報警求助2次：「入面佢有提過同黑社會有咩關係，咁我有聯想，真心擔心自己危險，又講到會搵我父母，係咪驚先？有畀啲內容律師睇，佢強烈建議我報警。」最後講到錢債糾紛將於8月3日再上庭、8月25日判決，問到有否信心勝訴？她表示：「我對自己好有信心，我自問100%問心無愧！」