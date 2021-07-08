夏日時尚新鏡　古巴風情湧現

今季，英國眼鏡品牌LINDA FARROW就帶大家橫跨大西洋來到古巴首都夏灣拿，將古巴的異國風情及拉丁音樂的熱情舞動融入一系列鏡架設計。（互聯網）

位處加勒比海北部的古巴，自16世紀初開始成為西班牙殖民地，數百年來的歷史文化發展相當獨特，1902年正式獨立後就一直奉行社會主義，其首都夏灣拿（Havana）與對岸美國佛羅里達州第2大城市邁阿密相距只有數百公里，兩個城市一直都有緊密的文化交流，但因為美國在60年代開始對古巴進行了接近50年制裁措施，因此古巴的經濟以至基建發展都仿似停留在大半個世紀之前，正正因為夏灣拿擁有與別不同的舊城歷史建築及異國風情文化，所以不少時裝設計師都喜愛從這個遺世獨立的島國擷取創作靈感。

今季，英國眼鏡品牌LINDA FARROW就帶大家橫跨大西洋來到古巴首都夏灣拿，將古巴的異國風情及拉丁音樂的熱情舞動融入一系列鏡架設計，打造出名為The Rhythm of Havana的季度主題。系列中的太陽眼鏡包括：經典六角大框款LORENA、CAMILA、鏤空飛行員款ALMA及蝴蝶形貓眼款SILVIE，均配備可調式鈦金屬鼻托，大大提升配戴時的舒適度，同時鏡款更採用100％ UVA及UVB濾光片以及AR塗層的尼龍鏡片（Nylon Lenses），有效防止眩光。

此外，LINDA FARROW今季亦緊貼歐美時裝界掀起的眼鏡鏈熱潮，特別推出了22K鍍金黃銅金眼鏡鏈、奶茶色橢圓形眼鏡鏈及黑色型格方形眼鏡鏈，每款眼鏡鏈均附有可調節的橡膠圈，方便隨意配搭到不同鏡架使用，讓大家在配襯造型時更顯獨特個性。