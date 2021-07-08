《刑偵》收視未如理想　王浩信自己都嚇親！

昨日（7日）38歲生日的視帝王浩信出席無綫劇集《刑偵日記》宣傳，獲送上其Q版公仔生日蛋糕，透露忙於為新劇《廉政狙擊》開工，故趁開工前與家人食飯慶祝。問到太太陳自瑤（YoYo)有甚麼表示？浩信似一早夾定口供，與YoYo口徑一致：「都係宣傳番套劇啦！（咁粉絲有冇驚喜畀你？）佢哋都想同我慶祝，因為疫情想保障大家安全，所以都係維持網上Zoom見面。（新劇有新挑戰？）本來呢兩日要除衫，但延期拍，所以今年生日終於有我食蛋糕，早幾年只可以聞蛋糕。」

談到《刑》劇反應不似預期，浩信不諱言看見收視數字時也嚇一跳：「不過覺得依家睇劇集模式轉變咗，呢套劇喺1個月已經喺唔同平台睇到，到喺翡翠台正式出街時，要再坐喺電視前睇一次，係辛苦咗觀眾，呢種電視轉變過程，作為演員係會理解，而目前各方面嘅反應都係正面，對我哋嚟講叫做打咗支強心針，希望大家繼續支持。（有啲觀眾覺得套劇好沉重！）係，拍嗰時係想燒腦啲，呢套唔係送飯劇，所以大家喺周末時一次過上網煲劇，當睇電影咁。（ViuTV《大叔的愛》好大討論度！）所以要做多啲宣傳，我都有睇《大》劇。（黃德斌演得可愛？）佢不嬲都可愛嘅。」