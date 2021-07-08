銀河入門5G機　首期消費券就買到

Galaxy A22 5G是目前市場售價最親民的5G手機之一，用首期消費券就買到。售價︰約HK$2,000 (互聯網)

首期政府電子消費券只有$2,000，若用來買手機，選擇不算多。但無選擇不代表沒有好選擇，Samsung早前推出的A系列5G智能手機Galaxy A22 5G就剛剛好可用首期消費券買到！

Galaxy A22 5G採用6.6吋的FHD+ Infinity-V全屏幕，解像度1,080x2,408，更新率有90Hz，同時手機支援Dolby Atmos音效技術，聲畫效果俱不俗。後置鏡頭有3個，分別是4,800萬像素F1.8光圈主鏡頭、200萬像素景深鏡頭及500萬像超廣角鏡頭，前置鏡頭亦有800萬像素，規格絕對見得人。效能方面，由MT6833V八核心處理器擔心大腦，配上6GB RAM及128GB ROM，可預期效能中上，打大食Game未必得，但一般上網睇片或打休閒遊戲應該無問題。此機另具有5,000mAh大電池及真3卡槽等賣點，足夠全天使用，支援雙卡雙待及1TB microSD記憶卡。此機現已發售，提供灰、紫、淺綠、白4色。

同期加映︰新摺機下月亮相

一年兩度的Samsung Unpacked發布會，下半年場次剛落實於美國時間8月11日早上10 時舉行，一如去年在網上舉行，並傳聞發表5個產品之多，包括Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3兩部新摺機、智能手錶Galaxy Watch4/Watch4 Classic及真無線耳機Galaxy Buds 2等。至於Galaxy Note系列手機則很大機會如傳聞般會停止更新，是次發布會不會見到有新型號推出。