紺野栞　39H波光四射

家陣好多人睇戲同打機都追求3D視效，所以日本AV界同寫真界炮製咗唔少3D版VR作品，希望滿足捧場客嘅需要，但講到底，如果女主角係有料之人，唔使搞咩特別效果都可以震撼視覺，今期「世界Cup」主角紺野栞，就係一位好有立體感嘅姊系女優！

顏值分析

今年26歲嘅紺野栞，雖然睇落有少少包包臉，但眼神精靈，氣質溫柔，笑容親切，散發住姊系氣息，令人感到窩心溫暖，完全唔會令人感到有半點壓力！

頻頻露波邊

提起棉花糖，你會有咩聯想？軟綿綿？甜絲絲？好想一啖咬落去？筆者就第一時諗起日本人口中嘅棉花糖胸，係咩質素？大概好似棉花糖咁吸引。有冇辦睇？咁就要同大家介紹吓姊系女優紺野栞，事關佢嘅身材真係好有分量，39吋加埋H Cup，隔住個芒都Feel到嗰種激凸感，而且佢嘅寫真演出頻頻露波邊，兩團圓渾嘅肉球硬係包唔住，所以好多人都大讚佢對H奶充滿3D感覺。

差啲去縮胸

紺野栞喺讀書嗰陣已經一心諗住投身演藝界，但入行初期希望憑演技上位，唔想靠身材食胡，所以有段日子成日着鬆身衫。之不過，佢對H奶實在好大，事務所又點可能唔發現呢？於是喺2015年安排佢拍水着寫真，結果一露冇回頭，最近已出到第16隻寫真映像作品！雖然胸前偉大令佢嘅人氣高企，但佢喺電視節目中透露，曾經諗過進行抽脂縮胸手術，好彩冇付諸行動，否則真係勁嘥料！