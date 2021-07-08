好色索女 識玩又敢玩

邊個話只係男人先會鹹濕？女人都有生理需要，慾火一旦撻着，甚至會一發不可收拾！好似今次介紹嘅3套四仔，有份演出嘅女星唔止樣靚身材正，仲非常鹹濕，識玩又敢玩！

暗藏慾望

身為模特兒女神，身高腿長又迷人，等閒男人又點敢埋身？不過，女神都係人，始終會有生理需要，所以Marc Dorcel製作咗呢套《Sasha And Angelika Escorts Deluxe》，由Sasha Rose同Angelika Grays呢兩位超人氣脫星聯手演出，內容講述佢哋係人氣模特兒，亦係好多男人心目中嘅女神，但冇人估到佢哋嘅生理同心理都好空虛。為咗能夠得到滿足，兩位索女決定嚟個歐洲之行，化身普通人去玩……原來佢哋好識得挑逗男人，因而出現一幕幕香艷畫面。

女王化身

點樣先可以喺男女關係中享有支配地位？令對方好好咁侍奉自己？咁就要睇吓呢套由Deeper推出嘅《Tell Her》喇！影片由天后級脫星Blair Williams孭飛，飾演一位情婦，能夠將兩位富豪玩弄於股掌之中。直到某日，兩位富豪分別遇上其他迷人嘅索女，於是一齊作反。究竟Blair Williams點樣贏番兩位富豪嘅心，令自己嘅女王地位得以保持呢？答案留待大家慢慢揭盅。

性趣探索

女性要識玩，首先要敢玩！呢句話正正係四仔作品《Up To And Including Her Limits》嘅主題。影片由天后級脫星Kayden Kross執導，搵嚟Lilly Bell、Ashley Lane、Naomi Swann等脫星演出，故事講述飾演模特兒嘅Lilly Bell唔單止人氣超勁，更加係床上尤物，之不過自以為性愛專家嘅佢，慢慢覺得性生活乏味。為咗追求新刺激，佢搭上型男攝影師，點知對方有另類性癖好，為佢帶嚟前所未有嘅體驗，自此之後，佢就開始周旋於唔同男士之間，嘗試各種性愛玩法。