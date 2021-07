好色索女 識玩又敢玩

邊個話只係男人先會鹹濕?女人都有生理需要,慾火一旦撻着,甚至會一發不可收拾!好似今次介紹嘅3套四仔,有份演出嘅女星唔止樣靚身材正,仲非常鹹濕,識玩又敢玩!

暗藏慾望

身為模特兒女神,身高腿長又迷人,等閒男人又點敢埋身?不過,女神都係人,始終會有生理需要,所以Marc Dorcel製作咗呢套《Sasha And Angelika Escorts Deluxe》,由Sasha Rose同Angelika Grays呢兩位超人氣脫星聯手演出,內容講述佢哋係人氣模特兒,亦係好多男人心目中嘅女神,但冇人估到佢哋嘅生理同心理都好空虛。為咗能夠得到滿足,兩位索女決定嚟個歐洲之行,化身普通人去玩……原來佢哋好識得挑逗男人,因而出現一幕幕香艷畫面。

女王化身

點樣先可以喺男女關係中享有支配地位?令對方好好咁侍奉自己?咁就要睇吓呢套由Deeper推出嘅《Tell Her》喇!影片由天后級脫星Blair Williams孭飛,飾演一位情婦,能夠將兩位富豪玩弄於股掌之中。直到某日,兩位富豪分別遇上其他迷人嘅索女,於是一齊作反。究竟Blair Williams點樣贏番兩位富豪嘅心,令自己嘅女王地位得以保持呢?答案留待大家慢慢揭盅。

性趣探索

女性要識玩,首先要敢玩!呢句話正正係四仔作品《Up To And Including Her Limits》嘅主題。影片由天后級脫星Kayden Kross執導,搵嚟Lilly Bell、Ashley Lane、Naomi Swann等脫星演出,故事講述飾演模特兒嘅Lilly Bell唔單止人氣超勁,更加係床上尤物,之不過自以為性愛專家嘅佢,慢慢覺得性生活乏味。為咗追求新刺激,佢搭上型男攝影師,點知對方有另類性癖好,為佢帶嚟前所未有嘅體驗,自此之後,佢就開始周旋於唔同男士之間,嘗試各種性愛玩法。