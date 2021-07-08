與前度分手同錢銀有關　郭思琳：好難再相信佢

33C「格鬥女神」郭思琳今晚（8日）為網台節目擔任嘉賓，亦是她自昨日（7日）透過社交網向前度追討7位數字欠債後首度現身。曾表示因追債搞到失眠、爆壓力瘡及濕疹的她，見她已經回復狀態，她說：「可能係喺網上講完之後，有抒發到情緒，嗰晚瞓得好好！但我覺得佢嫌我追債煩、騷擾，我已經淨係Send Message冇打電話，因為想白紙黑字。」

她聲稱跟前度經過連月來的溝通及交涉，最終走到網上「公審」這步都是逼於無奈：「本身要6月30日之前還清，依家佢話要再過多幾個月先有Cash，但佢曾經違約，我都好難再相信佢。（考慮採取法律行動？）仲未決定到，公開件事之後有主動搵佢，同佢講借據寫明如果之後我經法律途徑追討欠款，佢要承擔堂費，我考慮緊係咪要咁做，想好嚟好去。或者我會進行民事訴訟，之後會再去了解，要恨心啲。」

她說是和前度之間的債務，是在兩人拍拖時發生的，而分手其中一個原因亦是因為關於金錢。問到緋聞男友吳浩康（Deep）可有問候？她即時面紅並說沒有：「大家係朋友有聯絡嘅，但唔係咩私人嘢都會講。（有冇主動問有咩幫到你？）冇，再熟啲嘅朋友都冇話有咩幫到我，最多介紹濕疹醫生、收數債務公司。」她續再三表示沒有跟Deep拍拖，問到會否經過今次事件患難見真情，有機會發展？她指沒有多想，目前最想拿回金錢：「雖然我唔缺錢，生活到，但有番舊錢會舒服啲，想搞吓啲小生意。」