《大叔的愛》︱正式同Edan拍拖　Anson Lo慘遭冷落好無癮

今集《大叔的愛》講到阿田（Edan）情不自禁攬實阿牧（Anson Lo），被剛開門準備入屋的梓芊（徐㴓喬）撞個正着，嚇得二人陣腳大亂，㴓喬見狀即避席離開，剩下兩男繼續「交流」，Anson Lo乘機向Edan要求交往，Edan亦秒速答應，但轉頭又淆底，不斷反問：「咁我係男朋友定女朋友？」、「我同阿牧係情侶？」

Edan與Anson Lo拍拖後首次正式約會，開開心心置完裝，於餐廳門口等位，期間Edan發現㴓喬開設社交網帳戶，即忘我與對方交流，被冷落的Anson Lo酸溜溜，後來Anson Lo不慎被人撞倒，他站不穩撲到Edan身上，但卻被Edan本能反應推開，更是令他無癮，之後他剛巧接到電話借勢離開。

Edan狂擺可愛甫士

Edan約㴓喬到海邊散心，雖然欲鼓起勇氣向Edan表白，但卻反被Edan搶先一步，自爆與Anson Lo拍拖，㴓喬聞言失落到爆，但仍然扮開心。此外，於花絮片段中，Edan展現多個可愛甫士，相信定必令一眾粉絲暈晒大浪。