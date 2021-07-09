【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月三十戊午火閉日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午3時至5時、下午1時至3時

宜：祭祀、飾牆、補塞

忌：開業、置業、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、雙子座

白羊座

人氣高企，宜多曝光，別錯過結識貴人的好時機。

金牛座

要注意待人接物的態度，勿把身邊人當成出氣袋。

雙子座

愛情運上升，單身者有機會遇上令你心動的異性。

巨蟹座

為例行公事花了不少精力，沒時間處理人事問題。

獅子座

成功落實工作承諾，證明之前的付出沒有白費。

處女座

腦筋靈活，應善用時間，豐富自己的知識儲備。

天秤座

工作表現比預期好，公司上下都對你另眼相看。

天蠍座

找個機會跟另一半坦誠交流，可令感情更加牢固。

人馬座

可考慮跟熟朋友夾份投資，隨時可帶來意外收穫！

山羊座

財運不錯，荷包滿滿，何不趁機花點錢慰勞自己？

水瓶座

跟友人聚聚，可從對方口中獲得有利事業的資訊。

雙魚座

雜務纏身，分身不暇，要學懂拒絕別人的請求。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）鼠 意外多

鼠

是日沖煞，意外頻生，處理問題不能忽略細節。

牛

士氣低落，終日心不在焉，工作效率明顯下滑。

虎

想獲得商機一定要主動出擊，守株待兔不可行！

兔

運勢低迷，錢財有損失，有可能成為騙徒獵物。

龍

人氣高企，入夜後相約友人聚會，可盡興而歸。

蛇

心態正面積極，即使遭遇挫折，仍能從容應對。

馬

精神狀態欠佳，已有伴侶者切勿為小事而動氣。

羊

財運亨通，對營商者特別有利，可望大賺一筆。

猴

友情很寶貴，工作再忙，也應抽空跟朋友聚聚。

雞

事業運非常好，才華得到發揮，宜繼續努力。

狗

獲財神眷顧，易有意外進帳，但切忌得意忘形。

豬

人生不如意的事十之八九，不妨以平常心看待。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

尋找合適工作拍檔 配合默契好辦事

一間成功的公司，若然遇到拍檔不和、糾紛，都會非常容易由盛轉衰，甚至難逃拆夥局面。因此，當你想開創一番事業的時候，應該選擇能夠幫助自己的貴人扶持，才能夠同心協力、事半功倍。如果未清楚自己八字的朋友，可以向專業的算命師傅詢問，而八字中的日柱就正正代表自己。

六合貴人：子鼠、丑牛相合；寅虎、亥豬相合；卯兔、戌狗相合；辰龍、酉雞相合；巳蛇、申猴相合；午馬、未羊相合。

三合貴人：申猴、子鼠、辰龍相合；酉雞、丑牛、巳蛇相合；戌狗、寅虎、午馬相合；亥豬、卯兔、未羊相合。

無論是三合或是六合貴人，都是彼此在思想、價值觀、性格上較容易溝通的人，因此能夠幫助你的機會亦較大。

不過，即使是性格相近的人，都必先要經過相處、了解、認識，達致互相信任，才能共同奮鬥。因為金錢及日後遇到的難關都會影響默契，所以在合作及創業之前，都必先考慮清楚，並且訂好長遠的計劃，才好付諸實行啊！