【串椒3姊妹】福祿壽合體！曾華倩迫王祖藍扮梁朝偉

由梅小惠、江欣燕及曾華倩主持的《串椒3姊妹》載譽歸來登陸繽FUN星網，身兼監製的梅小惠更碌盡人情卡，請來好友阮兆祥與久未同框的好兄弟王祖藍及李思捷「合體」，為節目罕有獻出重組「福祿壽」。

「福祿壽」難得重聚，除舉杯暢飲，當然少不免細數扮嘢史，其中數到最難堪的角色，祖藍竟然最怕扮靚仔：「我點扮靚仔呀？我扮鄭伊健好尷尬！」李思捷卻讚他扮梁朝偉神似，而身為梁朝偉舊愛的曾華倩即興奮表示：「你扮一次梁朝偉畀我睇吓！」立即引起大家嘩然，梅小惠直問：「你仲記得咩？」曾華倩立即搶答：「初戀梗係記得啦！」即時嚇得祖藍耍手擰頭：「喺佢面前更加唔敢扮。」在旁的梅小惠就幫口護航：「我都話佢仲未放得低㗎啦！你已經為難咗梁朝偉好多年，唔好再為難扮梁朝偉嘅人啦！」

數到經典角色，李思捷表示想不到原來自己能扮演鄭少秋，又大爆對方說話經常有停頓位，全因在想話題。而祖藍則表示最滿意「慳啲啦Baby」一角，笑指全靠無綫服裝間幫忙「推波助瀾」夾出事業線，梅小惠亦表示：「每次大Show嗰幾個阿姐一定喺度，可以將你由冇變有！」

談及近況，升為高層的祖藍謙虛表示：「打工仔啫！」而重返無綫的阮兆祥就大讚：「呢陣子我哋有副總經理、創意官返嚟之後，你會感覺到成間公司有生氣。」

而下集接棒「福祿壽」做嘉賓的，就有近年演暖男Oppa深入民心的周柏豪，想知他如何冧爆3位「50+姐姐」，就要留意7月16日於繽FUN星網播出的《串椒3姊妹》！