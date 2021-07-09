黃庭鋒攝上位擔正　蘇皓兒湯洛雯女神拱照

無綫近年鬧小生荒，一直希望捧新血上位，擴大「小生圈」！之前備受力捧、形象不俗的周嘉洛與丁子朗，已先後成為劇集男主角，工作態度及表現均令前輩另眼相看。至於外表俊朗的吳偉豪，雖然因緋聞及流出不雅片致形象受損，但公司仍力保他，繼續留他在熱播處境劇《愛．回家之開心速遞》。

而中大體育及運動科學系碩士畢業、曾在國際學校擔任體育老師的黃庭鋒，樣貌與身形俱備，加上陽光味濃，形象討好。他將初嘗「男一」滋味，在監製關樹明的金融騙案新劇《OPM》（Other People's Money）擔大旗，更獲安排兩大「女神」湯洛雯及蘇皓兒拱照！關樹明曾在劇集《把關者們》及《救妻同學會》起用黃庭鋒，對他甚為熟悉，今次黃庭鋒飾演經歷多番失敗的大學科研學生，本來零搵錢經驗，直至急需一筆錢才被迫接觸金融，變身金融「狂人」，關樹明說：「庭鋒嘅優點、缺點我好清楚，佢形象好入屋，呢套劇佢都要突破，要有喜感。」

操大隻等騷肌

黃庭鋒對首做「男一」相當興奮：「監製兩個月前叫我操定，我就勤做Gym練大隻，因為角色好多變化，而且要除衫騷肌。（角色有喜感，Handle到？）我鍾意呀！我好鍾意周星馳，我都可以無厘頭！」又自爆曾向張振朗請教，感激對方分享做戲心得：「佢好熱血，不斷啟發我。我嘅造型由戴眼鏡、不修邊幅嘅學生到着西裝，變咗《華爾街狼人》嘅里奧勒度狄卡比奧咁。」他正跟湯洛雯合作新劇《雙生陌生人》，但沒有對手戲，談及對方是丁子朗的「女神」，子朗會「葡萄」，他即搞笑說：「吓！佢嬲我呀？」

蘇皓兒讚Nice

湯洛雯受訪時表示配搭感覺新鮮：「我哋未正式合作過，好期待。我個角色係一個師奶仔，之後會去呃人錢。」而蘇皓兒與庭鋒最多對手戲，她說：「我哋首次合作，之前圍讀佢好Nice，希望有多啲火花。我個角色講嘢有條理、聰明，我都好期待，因為之前都係演大學生，性格比較直率、單純啲。」同劇還有飾演財經記者的張寶兒，監製讚她是圈中較有特質的女藝人，相當有時代感，寶兒受訪時說：「可能我比較新，新造型畀我感覺好唔同，唔係一般記者Look，比較有個性，都似我平時。」