李察基爾同史泰龍深仇大恨　 為爭戴妃大打出手！

紅星與紅星之間不和的事件不時都會發生,其中有荷里活兩大巨星史泰龍(Sylvester Stallone)與李察基爾(Richard Gere)就反面超過40年,更曾經因爭女而大打出手!

龍哥與李察不和由來就要追朔番70年代,他們原本於1974年的電影《The Lords of Flatbush》飾演飛仔。而龍哥後來爆料指李察在綵排打鬥戲時,因對方「假戲真做」而令他大為憤怒,後來他就向導演要求,在他們之間二揀一留低,結果導演要求李察離開劇組,角色由另一演員Perry King取代。

而到了龍哥與李察走紅時因為爭女,令他們之間的仇恨加深!有英國「樂壇大姑媽」之稱的艾頓莊(Elton John)幾年前出自傳《Me: Elton John Official》爆料,他提及已故好友戴安娜王妃(Princess Diana)與史泰龍和李察的鮮為人知三角戀!

艾頓表示當年仍是迪士尼高層的謝菲卡辛堡(Jeffrey Katzenberg)夫婦到英國找他,他邀請謝菲夫婦出席他在家中舉行的晚宴派對,由於謝菲夫婦想見戴妃,所以他邀請了戴妃、李察和史泰龍等紅星一同出席。戴妃當時與查理斯王子(Prince Charles)已分開,而李察與老婆仙蒂歌羅馥(Cindy Crawford)亦已分手,結果李察與戴妃甫見面一撻即著,他們坐在火爐前交談。

艾頓表示當時大家在客廳中交談時,發覺氣氛好奇怪,其中史泰龍似不滿李察與戴妃的關係,他相信當時史泰龍應邀出席派對是想追求戴妃,但發現追女大計被破壞。到晚餐開始時,所有人都就坐,但唯獨是唔見史泰龍及李察,於是他叫當時男友大衛芬尼斯(David Furnish)找他們。

結果大衛表示見到史泰龍及李察,在走廊為爭戴妃而鬧交,甚至大打出手!艾頓扮唔知做和事老,叫他們入去食飯,但史泰龍個樣好唔高興。食完飯後,戴妃同李察繼續返回火爐前交談,史泰龍就嬲爆離去,艾頓指史泰龍離開時向他說:「早知個X街魅力王子嚟,我就唔會嚟。如果我要得到佢(戴妃),我一定得到!」

除了與李察基爾不和之外,龍哥早年亦視影星好友阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)為最大競爭對手,兩人除了鬥票房之外亦爭戲拍!演過唔少爛片的龍哥於1992年就接拍票房口碑皆失敗的喜劇《龍媽出差》(Stop! Or My Mom Will Shoot),他當年更憑片中的演出而勇奪《金草莓》「最差男主角」殊榮。多年後龍哥受訪時就怪責阿諾間接令他接拍該片!他說:「我當時聽到阿諾想演該片,我聽到呢個消息之後即時話想拍。佢跣我。佢向來都咁醒目。」