李察基爾同史泰龍深仇大恨　 為爭戴妃大打出手！

紅星與紅星之間不和的事件不時都會發生，其中有荷里活兩大巨星史泰龍（Sylvester Stallone）與李察基爾（Richard Gere）就反面超過40年，更曾經因爭女而大打出手！

龍哥與李察不和由來就要追朔番70年代，他們原本於1974年的電影《The Lords of Flatbush》飾演飛仔。而龍哥後來爆料指李察在綵排打鬥戲時，因對方「假戲真做」而令他大為憤怒，後來他就向導演要求，在他們之間二揀一留低，結果導演要求李察離開劇組，角色由另一演員Perry King取代。

而到了龍哥與李察走紅時因為爭女，令他們之間的仇恨加深！有英國「樂壇大姑媽」之稱的艾頓莊（Elton John）幾年前出自傳《Me: Elton John Official》爆料，他提及已故好友戴安娜王妃（Princess Diana）與史泰龍和李察的鮮為人知三角戀！

艾頓表示當年仍是迪士尼高層的謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）夫婦到英國找他，他邀請謝菲夫婦出席他在家中舉行的晚宴派對，由於謝菲夫婦想見戴妃，所以他邀請了戴妃、李察和史泰龍等紅星一同出席。戴妃當時與查理斯王子（Prince Charles）已分開，而李察與老婆仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）亦已分手，結果李察與戴妃甫見面一撻即著，他們坐在火爐前交談。

艾頓表示當時大家在客廳中交談時，發覺氣氛好奇怪，其中史泰龍似不滿李察與戴妃的關係，他相信當時史泰龍應邀出席派對是想追求戴妃，但發現追女大計被破壞。到晚餐開始時，所有人都就坐，但唯獨是唔見史泰龍及李察，於是他叫當時男友大衛芬尼斯（David Furnish）找他們。

結果大衛表示見到史泰龍及李察，在走廊為爭戴妃而鬧交，甚至大打出手！艾頓扮唔知做和事老，叫他們入去食飯，但史泰龍個樣好唔高興。食完飯後，戴妃同李察繼續返回火爐前交談，史泰龍就嬲爆離去，艾頓指史泰龍離開時向他說：「早知個X街魅力王子嚟，我就唔會嚟。如果我要得到佢（戴妃），我一定得到！」

除了與李察基爾不和之外，龍哥早年亦視影星好友阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）為最大競爭對手，兩人除了鬥票房之外亦爭戲拍！演過唔少爛片的龍哥於1992年就接拍票房口碑皆失敗的喜劇《龍媽出差》（Stop! Or My Mom Will Shoot），他當年更憑片中的演出而勇奪《金草莓》「最差男主角」殊榮。多年後龍哥受訪時就怪責阿諾間接令他接拍該片！他說：「我當時聽到阿諾想演該片，我聽到呢個消息之後即時話想拍。佢跣我。佢向來都咁醒目。」