《三國志戰略版》半周年慶典活動　延續男人的浪漫

【特約報道】經歷了3個賽季，長達180天的史詩征途，日本光榮特庫摩革新巨作《三國志．戰略版》，在百萬玩家的共同努力之下創造了許多紀錄，為慶祝遊戲上市半周年，最近特別推出慶典感恩活動，官方團隊表示：「遊戲進展至今，每一位玩家都扮演着至關重要的角色，每個人都是主角，在這個最真實的古戰場上，實現屬於男人的浪漫時刻！」

《三國志．戰略版》為慶祝這個屬於每一位玩家的光榮時刻，規劃3大歡慶活動，期間玩家登入遊戲內便能發現驚喜！活動一【三國戰報】，由即日起至7月10日只要符合全服勢力值≥300的玩家即擁有參加活動資格，期間每天登錄遊戲即可領取半年慶登錄禮（隨機58~888金銖）。同時，每天可以在主活動介面回顧這半年間的三戰大事件傳奇戰報，重溫由大家協力創造的三國傳奇篇章。

活動二【古戰遺風】，由即日起至7月15日舉行，符合全服勢力值≥300的玩家，於活動期間進入主活動介面即可參與古戰歷史答題，每答對1題可以獲得2個錦囊獎勵，答錯1題只能獲贈1個錦囊獎勵，而每天最多可達3道題。獲得的錦囊可以在錦囊商舖兌換五星銳城衛卡包、限定主城名框—金城湯池、紫色裝備材料等豐富獎勵。

活動三【夢回桃源】，由即日起至7月12日舉行，只要符合全服勢力值≥300的玩家，於活動期間進入主活動頁中可以選擇寫信問候好友，成功給朋友寫信並且寄送出去，可獲得200金銖獎勵；同時還可以寫一封推薦信送給新進的主公，分享你在遊戲內的體驗和趣聞，成功寄送出去還可獲得100金銖獎勵。想進一步了解半周年慶典活動的玩家，請密切注意《三國志・戰略版》粉絲團的公告訊息。

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