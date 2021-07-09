古天樂力谷新女團SKYLE　神秘面紗終於揭開！

影帝古天樂打造中韓合作4人女團「SKYLE」即將出道，尋日（8日）就已經見過眾女蒙面晒舞技嘅新片，令人眼前一亮，今日（9日）SKYLE終於首次亮相！今次公開4女首個概念照，而成員名稱及個人資料亦同時公開，分別為采炫（CHAEHYEON）、GINNY、ERIN、宇晴（UJEONG）。

SKYLE首個概念照為「Red Queen」，相中SKYLE着上有玫瑰形寶石裝飾嘅紅色服裝，成員們全部戴上獨特玫瑰皇冠，出道概念令人好奇，而4女Cool爆擺甫，各有千秋。

當中擁有可愛外表嘅21歲成員采炫係SKYLE隊長及主唱，擁出眾Rap功及舞蹈實力，又識作詞（Rap Making）作曲、Midi等多才多藝；22歲嘅GINNY作為隊中大家姐，充滿獨特魅力，更係檀國大學舞蹈系出身，作為一個Rapper及表演者，佢特長係180度一字馬及翻觔斗等強調柔軟度嘅flexible dance；19歲成員ERIN就被喻為SKYLE門面，眼大大嘅佢就係領唱，聲線磁性充滿魅力；而以銀髮示人嘅19歲成員UJEONG則喺隊中年紀最細，歌唱實力出眾，又係跳舞有力嘅主舞。早前有傳隊內有內地成員加入，網民根據佢哋個名，認為Erin最大可能係嚟自內地，因其餘3名成員均有韓文名。

SKYLE係亞洲娛樂公司合作打造嘅K-POP女團，出道前已被選為國際運動品牌代言人，平均身高為169cm，被大讚係「模特豆」（Model Idol）。而組合名就由「(S)how the (K)inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode」誕生，意思係「青春開始美麗地起動，即將為K-POP開啟新一頁的組合。」

喺公開表演影片及概念照後，SKYLE將依次公開曲目列表及Highlight medley、團體影片預告及MV預告等，並將於19日中午12時透過音源網站發布出道曲及MV。