【特約報道】一早睡醒，臉容好像發水麵包，連眼蓋也腫起來，到下午開始減退，這是典型的水腫徵狀，這現象主要是由於水腫，而非真正的肥胖、咀嚼肌發達、骨骼等問題。不過有些人勤力做臉部按摩，包包臉仍不消退，這是由於脾、腎這兩個臟腑作怪，以及與肩頸氣血不暢通有關。

脾在五行中屬土，主運化，就如泥土滋養植物，讓其茁壯成長。所以若脾虛則運化功能失職，不能輸送營養到身體各部分。而脾也得依靠腎的氣化作用，才能發揮水液代謝功能，脾與腎，均是維持水液代謝平衡的重要器官。中醫認為，眼蓋浮腫與脾有關，眼肚則與腎有關，若脾腎兩虛，多餘廢水便積聚體內，形成水腫。

除了脾腎兩虛，肩頸氣血也直接影響臉部排水。肩頸是接駁頭和身體的樞紐，上注於頭臉的血液都要經過肩頸。欠缺運動、常維持相同姿勢、肩頸着涼等，均會減慢肩頸氣血流動。若肩頸氣血不暢，身體毒素堆積在肩頸，廢水無法正常疏泄，會引致肩頸痠痛。肩頸瘀滯不通，全身氣脈亦會不通，血液無法有效輸送到頭部，大腦供氧不足，繼而引起臉浮腫、頭暈、頭痛、易累、睡眠質素下降、記憶力減退，還會引起膚色暗黃、皮膚缺乏彈性等問題。加上正值夏季，潮濕多雨，人體更易積聚濕氣，臉浮腫情況更嚴重。

水腫型包包臉可以透過多排汗、儀器按摩，以及配合低鹽補身飲食來改善情況。中醫的刮痧、按摩能刺激穴位，促進血液循環，帶走多餘水分，令皮膚即時收緊。如在家中，我會用生薑按摩油或用麻布將碎生薑包裹成球狀，輕力按摩肩頸，幫助排汗循環。

食療方面，可多吃黃色黑色食物，能幫助身體補氣、行氣及祛濕。黃色食物入脾，如菠蘿、木瓜、南瓜、粟米、黃椒；黑色食物入腎，如黑芝麻、黑木耳、冬菇等。還有要遠離一切「毒物」，含化學添加劑的加工食品，身體是難以代謝這些毒素，只會令水腫更嚴重。高鹽、濃味、辛辣食物也容易引致水腫，宜食用含豐富鉀質的食物如香蕉、火龍果、菠菜，或是飲用赤小豆茶，有助利水消腫，紓緩包包臉。香港濕氣重，把半碗已泡軟的赤小豆放入燜燒杯，加少許桂圓、杞子、紅棗，用熱水沖焗，去濕效果幾好。喝齋啡對我也很有效，可是齋啡會刺激腸胃，不宜過量。

養好脾腎、暢通肩頸，並非一時三刻就見效，但日子有功，慢慢就不再「面面俱圓」。

手心經療法：

手心經療法是仿刮痧的排毒按摩療程，能將「痧毒」吸出來，有效促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，達到活血化瘀、清除毒素、緩解水腫的效果。療程由獲得完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程，並考獲唐安麒國際美容學校「專業經絡按摩師證書」的資深按摩師進行。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號馮氏大廈地庫 3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖 3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。