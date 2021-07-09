撞樣李榮浩！混血日模憑厭世臉逆轉負評　擔正做女一

通常大家諗起女神臉，都係樣子甜美，鵝蛋面形、鼻高高、眼大大，皮膚白滑等，但其實另類美一樣可以吸引人，就好似意大利籍嘅美日混血模特兒モトーラ世理奈（Serena Motola），佢冇令人一見着迷嘅女神臉，反而係成面雀斑，牙齒偏黃兼參差不齊，望落仲同內地男歌手李榮浩好似樣，因為佢哋面形相似，有一雙矇豬眼，真係撞晒樣㗎！

1998年出世嘅世理奈，喺15歲嗰陣同媽咪行街被發掘，佢為日本搖滾樂團RADWIMPS拍唱片封面時，曾被人嫌棄話佢太惡心而唔想買，仲被網民嘲笑係「失敗的混血樣子」，可見佢嘅星途並唔平坦，甚至人有批評佢咁「醜」都可以做Model！

憑厭世臉突圍

不過有時靚唔靚並唔係成功嘅關鍵，反而佢樣子夠獨特，一面雀斑加上好似擘唔開眼嘅厭世臉，憑着呢種獨特嘅氣質喺日本爆紅，喺一眾樣靚身材正嘅模特兒中突圍，成為時尚界新星，喺唔少日本雜誌都會成日見到佢，仲喺網上人氣急升，喺社交網有逾30萬粉絲！除此之外，佢仲殺入演藝圈，為唔少電影，例如：《21世紀女子》、《黑色校規》、《少女邂逅》等擔正做主角添！

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