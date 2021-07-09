汪小菲母怒轟網友誹謗阿仔離婚　即場打畀大S證關係

台灣女星徐熙媛（大S）在上月（六月）初宣布：「離婚手續在辦了！他的言行本人不予置評。」突然和結婚逾十年的丈夫汪小菲撇清關係。事出突然，就連汪小菲本人也說不知情，而他的母親張蘭及外母徐媽媽等因深知大S的脾氣，故不敢多言，免火上加油。但張蘭在前日（7日）進行網上直播時，卻少有地直接怒轟網友，當晚有網友留言：「網上說你兒子離婚了是真的嗎？」她即臉色一變並說：「你為甚麼在這裏誹謗別人？你說的是真實嗎？你在誤導這麼多粉絲，你這樣說不對，實事求是，知道嗎？禍從口出，就是你愛這樣八卦別人，肯定別人也會八卦你。」

之後張蘭更以手機進行視像通訊，並對着電話說：「好多人說媳婦和媽長的好像，你看媽是不是瘦了，小菲應該下飛機了吧？」而在電話另一方則說：「瘦了，變漂亮了。」有網友留言反問電話的另一方是否大S時，張蘭即說：「不是大S聲音是誰的聲音？」不過也有不少網友表示質疑，不相信跟張蘭對話的是大S，張蘭即黑口黑面直斥網友的疑心太重，堅持跟她對話的是大S：「疑心也是一種病，你不會幸福的，你趕緊去醫院看看，如果誰和你做朋友，那真的太累了！」