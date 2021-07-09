「破PB神器」誕生　全馬精英優先入手

DEVIATE NITRO是專為長跑好手打破PB而設的最強神器。（互聯網）

雖然近期相當積極推出多款籃球鞋新作，但PUMA貴為世界頂尖專業運動品牌，又點會顧此失彼？今回PUMA就將注意力從籃球場上移至跑道，帶來品牌旗下最新專為速度而設的專業級跑鞋DEVIATE NITRO。

這款專為長跑好手打造的跑鞋擁有PUMA最新研發的NITRO FOAM中底技術及最新INNOPLATE碳纖板，可以為鞋款提供雙重緩衝效能，透過內層採用的碳纖維合成表層作槓杆，輕鬆地推進腳掌，從而提升跑步效率。外底則選用耐用度極高的橡膠化合物PUMAGRIP製作，同時創作團隊更特別參照女性腳掌去設計女裝版DEVIATE NITRO，並特別調節腳弓位置，讓女性跑手一樣可以感受到最新的跑鞋科技。

既然DEVIATE NITRO誕生是專為追求更佳緩衝及更高哩數的頂尖馬拉松跑手而設，所以希望入手到此鞋的準買家，戰鬥力當然都要有番咁上下（唔係就浪費咗對跑鞋）。由7月9日至18日，PUMA位於銅鑼灣Fashion Walk的旗艦店會優先發售DEVIATE NITRO，購買時需出示全馬紀錄先可以有優先購買資格，男子須於3.5小時內完成（女子須於4小時內），男裝及女裝各限量30對，售完即止。