神徒夠神心｜Anson Lo收A1做禮物　人氣撼低姜濤？

Mirror聲勢銳不可擋，成員之一的Anson Lo（盧瀚霆）本身人氣強勁，加上在其主演的ViuTV劇集《大叔的愛》加持下，令其粉絲「神徒」的人數更直線上升，單是在其中一個社交平台，其追蹤粉絲人數以逾33萬6千拋離另一人氣王姜濤。前日（7日）是Anson Lo的26歲生日，「神徒」們展開連串生日應援，包括租下尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置巨型廣告牌、在郵輪船身以LED砌心型圖案，以及在各區巴士站燈箱登廣告。對於「神徒」們的支持，Anson Lo感動得親自在碼頭的廣告牌前打卡以表謝意。

再下一城，Anson Lo的《不可愛教主》MV在前日（7日）正式發布，截至昨晚（8日）晚上九時，官方平台錄得的收看次數已衝破40萬，直到今日（9日）中午12時，收看次數更逾51萬，氣勢如虹！而一班「神徒」為支持偶像的新歌發布，不惜斥資買下今日報章的A1全版廣告，實行再加大力度，為新歌強力造勢！廣告中以《大叔的愛》中的「田牧CP」為題材，並寫有歌詞：「So I sing this song only for you.」

《不可愛教主》是Anson Lo年度第二首個人歌曲，更是《大叔的愛》的片尾曲，內容是表達在劇中他飾演的「阿牧」對「阿田」Edan（呂爵安）不求回報的愛，而MV更邀請陳漢娜（Hanna）擔任女主角。Anson Lo曾言為這MV獻出「第一次」：「人生第一次拍MV有女主角，在演藝生涯中，第一次同女主角有貼身接觸，真的好緊張！」