神徒夠神心｜Anson Lo收A1做禮物　人氣撼低姜濤？

Mirror聲勢銳不可擋,成員之一的Anson Lo(盧瀚霆)本身人氣強勁,加上在其主演的ViuTV劇集《大叔的愛》加持下,令其粉絲「神徒」的人數更直線上升,單是在其中一個社交平台,其追蹤粉絲人數以逾33萬6千拋離另一人氣王姜濤。前日(7日)是Anson Lo的26歲生日,「神徒」們展開連串生日應援,包括租下尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置巨型廣告牌、在郵輪船身以LED砌心型圖案,以及在各區巴士站燈箱登廣告。對於「神徒」們的支持,Anson Lo感動得親自在碼頭的廣告牌前打卡以表謝意。

再下一城,Anson Lo的《不可愛教主》MV在前日(7日)正式發布,截至昨晚(8日)晚上九時,官方平台錄得的收看次數已衝破40萬,直到今日(9日)中午12時,收看次數更逾51萬,氣勢如虹!而一班「神徒」為支持偶像的新歌發布,不惜斥資買下今日報章的A1全版廣告,實行再加大力度,為新歌強力造勢!廣告中以《大叔的愛》中的「田牧CP」為題材,並寫有歌詞:「So I sing this song only for you.」

《不可愛教主》是Anson Lo年度第二首個人歌曲,更是《大叔的愛》的片尾曲,內容是表達在劇中他飾演的「阿牧」對「阿田」Edan(呂爵安)不求回報的愛,而MV更邀請陳漢娜(Hanna)擔任女主角。Anson Lo曾言為這MV獻出「第一次」:「人生第一次拍MV有女主角,在演藝生涯中,第一次同女主角有貼身接觸,真的好緊張!」