王浩信爆肌唔只靠喪操　脫水5日條脷乾過沙紙

無綫視帝王浩信內外兼備，無論演技、騷肌均能滿足觀眾眼球，打從2015年的《東坡家事》開始，至近期的《踩過界》系列，浩信多達11套劇要除衫騷肌上陣，人家說減肥是女人終身事業，浩信操肌可能成為他人生一部分！

因為浩信爆肌，成為最近熱播劇《刑偵日記》中的吸睛位，他飾演多重人格的「葉勁峰」，首集出場時，在夜場狂騷麒麟臂，並問有沒有人想摸他的肌肉，之後有幾名女子不停抽水，浩信又被香檳噴身，之後索性脫去背心騷肌，非常吸睛。

其實，浩信這身肌肉得來不易，背後所下的苦功，不遜他為角色鑽研演技的努力，見他操到42吋胸肌、15吋手臂，是經過長時間的節食，其餐單是雞胸﹑雞蛋和菜，為出鏡時肌肉更Firm，甚至要進行5天脫水，他嘆謂：「條脷乾到張沙紙咁！」

操肌過程刻苦，「演」而優則「操」的他接受東網訪問，坦言為觀眾豁出去：「因為角色非常鍾意騷肌，拍之前已經知道有好多要除衫嘅場口，所以嗰段時間唔開工就係去做GYM，開工嘅時候都會喺現場搵嘢舉吓，但係當你消耗到一定程度嘅體力嘅時候，又會影響你嘅演出，所以演《刑》時，就算監製盡量安排休息時間，始終要一人分飾兩角，真係chur得好盡！（食嘢方面有咩要注意？）食得非常清淡，令到減脂時間縮短，當然雞胸﹑雞蛋同菜都係每日指定嘅項目。」

浩信更以演繹「葉勁峰」這個角色時的狀態，作為自己操肌的里程碑，他說：「我都紀錄咗喺社交網，一日可能只飲水，為出鏡肌肉Firm啲，仲要脫水，需要用5日，第一日8L（公升）﹑ 第二日4L﹑ 第三日2L﹑ 第四日1L﹑第五日只係濕吓口！所以第五日係最辛苦，埋位之前仲要keep住舉嘢，泵脹自己，仲要演戲，條脷乾到張沙紙咁！（為角色付出好大？） 除咗為劇，都係為觀眾，喺香港呢種製作模式嘅劇集其實唔多，所以盡量希望將每樣細節都處理好，因為我覺得呢個劇本非常有趣，團隊亦非常有火，所以我好希望可以盡一切能力，令到件事加分！（希望付出大家睇到？）身形好可以起到吸睛嘅效果，但係作為演員，更加希望觀眾可以睇吓我哋呢一班演員之間嘅戲，製作團隊嘅用心，劇本上嘅細節，希望大家都鍾意套劇。」