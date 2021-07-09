高質食材店　升級買靚料

香港市民對食一向有要求，有時超市或街市的食材已未必滿足到他們，近日坊間亦有不少新開的主題食材店，售賣的食材相當多元化，品質亦較高，無論是日本和牛、精挑細選的海鮮，以及琳琅滿目的韓國食材都有，隨時可以食餐好。

日本宮崎和牛

日本的和牛一向高質，均勻的油花配上嫩滑的肉質，俘虜了不少食肉獸的胃。近日開設的和牛專門網店Aritagyu有田精肉所，引入來自宮崎農場的得獎和牛，農場選用18個月未經生育的和牛肉，原隻到港再分割，保持肉質和口感。當中有肉味濃郁的有田牛薄片（內側後腿肉）、位於臀部的牛薄片牛冧和爆油花的牛胸腹等。現時網店亦有各款期間限定套裝，除了有和牛外，還有海鮮、蔬菜及各類配料組合而成，無論是用來作火鍋料或燒烤都無問題。

高級肉類海鮮

無論是選購肉類或海鮮，首要的條件就是新鮮。設有網店兼門市的Steak King，提供一系列在香港自行包裝的高級冷藏食品，當中包括牛、羊、豬、雞及海鮮選擇。每種貨品都經嚴選，如選用無激素澳洲安格斯牛肉及和牛、澳洲及新西蘭全天然牧場挑選的羊肉、澳洲無激素無賀爾蒙豬肉、西班牙進口無激素伊比利亞豬肉和火腿，以及由澳洲、新西蘭、加拿大及歐洲進口海鮮等。除此之外，店內亦提供多款加熱即食的方便餐，如威靈頓牛、油封鴨腿、蟹餅或青檸配八爪魚等，無論是煮大餐又或輕鬆方便吃都有得揀。

一站式韓食

以前要買韓國美食或用品，大家首選尖沙咀的韓國商店，現在港島區不用再過海都得，北角早前開設了最大規模的韓國食品專門店「新世界韓國食品」分店，內裏集齊6大品牌的韓式食材和美食，當中有超過40款的伴菜、自家醬汁製作的醃肉、即食的便當、人氣保健產品、百貨或超市貨品都有，想在家炮製韓式烤肉、火鍋，甚至來一頓全韓菜宴，都做得到。