KuRu Lab打造精緻獨特的烘焙系列　更首度推出月餅禮盒

【特約報道】新開業的KuRu Lab打造特色及多元化的烘焙食品，口味覆蓋由傳統手藝以至人氣口味，店舖主打推介小樹軟包、自選KURU酥盒Vol-au-vent及自選熱狗等。可愛的貓貓頭形狀小樹軟包以獨家研發之烘焙技術，配合獨有的黃金比例麵糰配方，烘焙出非常柔軟之軟式麵包，除原味外，還有朱古力及抹茶味，每日限量發售，售價$42。

KURU酥盒Vol-au-vent是香港首家可以自定酥合口味，酥盒選用法國牛油烘焙，味道特別香濃。同時提供多款餡料自由配搭，包括黑松露雜菌、咖喱牛肉、粟米雞肉、司華力腸、智利肉醬、碎蛋沙律、芝士煙肉粟米薯蓉、玉桂提子蘋果、紫薯、和粟等，更可以雙味配搭。自家製的紫薯酥及栗子酥更是100%紫薯蓉及栗子蓉新鮮製成，味道香濃之餘，口感香滑鬆軟，售價$28至$32。

自選熱狗，特選的熱狗包以特級牛油製作，麵包香味特別濃郁，原條香腸配上自選餡料，當中的智利肉醬更是KuRu Lab的Signature，番茄味十足之餘，略帶微辣，令肉醬香味更突出更惹味，價錢$35至$39。

KuRu Lab人氣雞翼共有10款自家製口味，如韓式辣醬烤雞翼、柚子胡椒雞翼、孜然麻辣烤雞翼、香蒜蜂蜜BBQ炸雞翼等，十分惹味，售價$36/4隻或$46/6隻。

店舖亦提供自家沖調的小樹咖啡，特選來自印尼與墨西哥兩個產區的咖啡豆結合而成，採用冷凍乾燥技術留住咖啡香，苦澀中帶有一點酸度，口感柔順、醇厚，售價$32至$35。

KuRu Lab今年中秋節更首度推出茶香系列迷你月餅禮盒，月餅選用三款深受大眾歡迎的口味，斯里蘭卡伯爵茶、日式抹茶、台灣紅玉紅茶，茶味入月餅解膩添馨香，口感軟滑，比傳統的蓮蓉月餅較為健康，不會容易膩口，每款月餅味道各有兩件，合共六件裝。禮盒兩層式設計時尚優雅，配上皮革手挽作為送禮給親朋好友皆顯得大方得體。月餅禮盒現推出早鳥優惠，顧客於KuRu Lab門市可以優惠價$328 (原價398)購買茶香迷你月餅禮盒。

茶香迷你月餅禮盒早鳥優惠

優惠價：$328/盒 (原價$398/盒)

優惠期限：即日起至2021年7月22日

KuRu Lab店舖地址：

屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1268號舖

營業時間：12:00-21:00