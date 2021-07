賭王三房千金何超蓮同內地男星竇驍打得火熱,雖然之前傳出佢哋婚訊,但至今仍未公布好消息。另一邊廂,二房外孫女何鍶珩(Beatrice)就搶先一步,喺社交網宣布被外籍富二代兼金融才俊男友Greg求婚成功,只見相中Greg拎住鑽戒跪向Beatrice,一句Say Yes,就正式成為準人妻,佢仲用灰姑娘故事的一句:「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」嚟形容今次童話式求婚,感激男友令佢夢想成真。求婚成功後,男友又帶Beatrice舉行慶祝派對。喺派對上,佢仲同男友甜蜜親吻,羨煞旁人。

何鍶珩被喻為「賭王最索外孫女」,畢於在美國普林斯頓大學,主修英文,之後再讀市場學碩士,認真又靚又叻!