《1921》內地票房衝破3億　王仁君謝票即場吞辣椒

電影《1921》於內地上映9天票房已衝破3億7千萬，香港承接威勢，昨天（8號）開畫票房暢旺，單日票房累計邁向200萬走勢凌厲。日前，電影監製兼導演黃建新、製片人任寧偕同演員黃軒、王仁君、生港帥、此沙等到杭州出席映後見面會謝票，與觀眾分享交流。在特別互動環節上，演員黃軒特意為王仁君準備了辣椒，以彌補電影劇情中李達和毛澤東沒有吃到辣菜的遺憾。不擅吃辣的王仁君在觀眾的歡呼鼓勵下，一口咬下了半截辣椒，以答謝大家對電影的支持。二人隨後互相替對方佩戴「火種」胸章，寓意電影中的先輩在黑暗中點燃炬火，照亮了中國人民的未來。

《1921》由黃建新監製、導演，鄭大聖聯合導演，雲集過百知名演員聯合演出。電影打破以往主旋律電影的風格，採用更為貼近現今年輕人的拍攝手法，深刻展現百年前有志青年們不畏犧牲、救亡圖存的奉獻精神。黃建新導演曾經執導《建國大業》及《建黨偉業》，也是《建軍大業》的重要締造者。即使拍攝主旋律電影經驗豐富，對他來說拍攝《1921》仍然是個大挑戰。黃導演表示：「因為10年前，我導演了《建黨偉業》，怎樣拍一部新的電影是一個特別大的挑戰。」