放假有咩搞？探尋另類戶外活動

暑假已經靜悄悄開始，周末亦近在眼前，又是時候安排一堆行程，讓大、小朋友一起放放電，既然去旅行的機會渺茫，當然要繼續發掘本地遊啦！想搞搞新意思？不如遊一遊不一樣的戶外世界！

在陸地的海底世界

想同可愛的海洋生物合照？除了潛入海中又或去水族館外，現在還有第三個選擇。香港仔中心商場聯乘海洋公園有一個「海洋之約」，商場夥拍本土3D地畫藝術團體Omni Art繪製戶外壁畫，打造出3大打卡熱點，包括最為注目約5米高的巨型壁畫「幻彩水世界」、以3D效果繪製而成的「躍破制限」及「魚樂無窮」的熱帶「水族箱」，壁畫中除了有栩栩如生的海洋生物外，還特地加入環保元素，讓大小朋友玩樂之餘更學懂保護環境，一舉兩得。商場更舉辦多個海洋主題工作坊，大家去發掘一下吧！

另類的森林歷險之旅

如果海洋的世界唔啱心水，不如走入森林來場不一樣的歷險啦！位於馬灣的「挪亞方舟」舉行集玩樂、教育及刺激於一身的「夏日森動大歷險」，令參加者恍如走進亞馬遜森林，來一場在港的僞旅行！

不同的活動中，最值得一試是全港首創的「室内遙控越野攀爬車大冒險」，大小朋友們可以化身「車手」，在模擬亞馬遜自然地勢的場景裏不斷探險，以越野攀爬車穿越滿布泥濘凹凸不平的石路、陡峭的斜坡、危機四伏的深坑及驚心動魄飛越木棧橋，並在限時內克服各種挑戰，完成探險之旅。此外，還有飛凡小機師訓練營、森林民族手織坊、恐龍足跡大發現、動物生態大奇觀、萌趣動物騎騎樂，以及空中奇遇索道等活動，透過互動遊戲形式尋找恐龍的足迹、近距離觀察珍奇異鳥及爬蟲類動物，玩樂之餘學習關於熱帶雨林、恐龍生態及動物冷知識，寓學習於娛樂。

園區中同時備有適合小朋友放電的動感區域童趣飛馳樂，以及全港首個以大自然為主題的光影互動展館「e-Planet夢想星球」，再加上「恐龍歷險世界」主題客房，旅遊攻略、可搜集不同活動印章的護照以及登機證，整個「旅程」充實又完滿！