曾比特孖JC「談情」有Eric Kwok睇實

環球歌手曾比特（Mike）之前推出第二首苦情主打《我不是邱比特》，今次邀請了創作歌手陳詠桐（JC）一同合唱，推出合唱版。2人對此曲有不同理解，Mike表示：「每人心底都可以埋藏一份痛，雖然唔會刻意提起，但就喺深夜時份泛起回憶，諗起呢份痛。」JC表示：「每人喺感情路上嘅步伐都唔一樣，或者依然單身嘅你睇到身邊朋友一雙一對，不禁對自己產生懷疑，但其實邊個都唔係邱比特，真愛值得等待。」

他們在錄音時都回想起自己以往不順的感情經歷，JC笑言自己像執藥：「相信每人都經歷過感情創傷，我就大概喺每段經歷都選取一啲有用感受放入歌曲，好似執藥咁。」而Mike則回想起一次追女生的經歷，因此曲勾起回憶。而對於首次合作，兩位給對方的第一印象竟然是「好笑」，Mike表示：「第一次見面覺得JC比較文靜，其實一向都有聽佢嘅作品，覺得她唱功非常厲害，現場聽更加震撼，第二次錄音時就發現原來佢好得意，有時我同Eric Kwok講笑，佢嘅笑聲會令我哋大笑。」JC亦覺得Mike很搞笑：「今次合作比想像中順暢同愉快，希望再有機會合作。」