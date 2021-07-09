樂易玲爆炎明熹已簽無綫長約　粉碎Foul出三甲傳聞

無綫歌唱節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段，炎明熹（Gigi）、姚焯菲和鍾柔美勢均力敵，鬥得相當激烈。不過一直於網民心目中是大熱的Gigi日前被傳因她不肯與無綫簽約，故將三甲不入！但原來Gigi於比賽開始前，已跟無綫簽了一段很長的合約，對此，無綫高層樂易玲接受東網訪問時，表示參賽者比賽前已跟無綫簽約，問到是否5年時，她說：「簽咗好長，年期唔透露喇！」

問為何會傳出此消息及有否親自接見炎明熹，她謂：「見過，其實呢班學員正式受訓前，已經全部簽咗一份好長嘅合約，年期幾耐唔講，係全經理人合約加埋星夢唱片公司合約，佢哋個個都好專業，好有鬥心，呢班小朋友個個都讀緊書，訓練得好嚴謹，初時我哋都有啲擔心佢哋可唔可以捱得住，佢哋比賽、訓練之餘，日日都要返學，自己另外又會搵導師練歌，成個聲夢團隊，就連李克勤都好緊張，一有時間就睇佢哋練歌，個個變咗呢個大家庭成員咁。」講到報道指炎明熹黑面，樂小姐又謂：「之前第12集嗰陣炎明熹係病咗，佢喉嚨係舒服，不過佢好叻，期間宣傳工作做足，佢冇要求唔出席，啲報道好唔公平，佢冇咁活潑就話佢黑面，佢已經好乖。」她又指整個團隊都好認真，參賽者個個前途無可限量，將來樂壇有她們這班後生仔女，希望會多點生氣。

賽果公平公正公開

而對於之前多番揣測及相關不實報道，無綫企業傳訊科今日（9日）作出回應，表示相關報道完全沒有事實根據！傳訊科回應指，第一，《聲夢傳奇》所有參賽者，於比賽開始前已與無綫簽定合約，故不構成因有參賽者未肯簽約，而未能進身三甲的說法。第二，《聲夢傳奇》決賽於7月19日（周一）才進行現場直播，且賽果公平公正公開，參賽者必須憑實力才能進身三甲！屆時除了有多名業界專業人士擔任評審外，家庭觀眾進行的公開投票亦會計算在內，對賽果亦具有一定影響力。無綫亦感謝大家如此支持《聲夢傳奇》及所有參賽者，歡迎各位7月19日當晚8:30留意翡翠台的現場直播，見證《聲夢傳奇》三甲的誕生。