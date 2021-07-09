本日日本：無印良品酒店畫廊客房新登場

藝術愛好者喜歡到日本旅遊，皆因全年都有無數的藝術展覽，甚至街道上、公園內也可免費欣賞到各式藝術作品，現在甚至在酒店房內也可欣賞到藝術佳作！位於東京銀座、體現雜貨及服裝品牌無印良品思想的酒店MUJI HOTEL GINZA，在7月10日至9月5日期間將推出三間充滿藝術畫廊氣氛的Art Gallery Room。此項目作為「無印良品銀座」店舉行的Life in Art Exhibition其中一個企劃，找來了著名染織設計師粟辻博Heart Art系列中的「蘋果」、「八月」及「單車」的設計圖案，分別出現於三間房間的牆壁及掛畫之上。粟辻博的設計於50年代至90年代對日本時裝界有很大的影響力，值得住客慢慢細味。與此同時，客房內的拖鞋、洗衣袋及杯墊等物件亦使用了粟辻博的設計，而且住宿完畢後這些物件更統統可以帶回家使用。

而「無印良品銀座」店即日至9月5日正舉行Life in Art Exhibition，展覽期間酒店櫃台附近及餐廳WA亦會有藝術作品出現，讓大家身處其中，隨時都可感受到藝術氣息。而酒店即日至7月31日於社交媒體上舉行攝影比賽，只要拍下Art Gallery Room及櫃台樓層的藝術作品，並將之上載即可參加，得獎的朋友可獲贈宿泊招待券。2人入住房價每晚31,900日圓起（約HK$2,233）。

MUJI HOTEL GINZA

地址：東京都中央區銀座3-3-5 6F