激讚哥哥式教導好親切！姚焯菲最想跟張敬軒生活

無綫節目《聲夢傳奇》大受歡迎，大熱炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）及何晉樂（Rock）在網上平台與網民分享最愛K歌，其中聲帶康復中的Gigi獻唱了周興哲《永不失聯的愛》、Chantel就翻唱《零分》等。講起過去唱K的難忘事，Chantel表示：「第1次唱K係喺我10歲生日嗰陣同屋企人去唱，去到先知唱K間房會黑晒，所以一入到間房就覺得好得意。」Gigi也說起她10歲的經驗：「嗰次唱到臨走時想挑戰自己，就諗起林俊傑試過唱《輸了你贏了世界又如何》，覺得佢係男仔，我係女仔，唱起上嚟應該唔係幾高音，應該唱到佢個Key，結果係唱到，但第二日就出唔到聲，而嗰次就係我第一次冇聲嘅經歷。」

講到節目近日有張敬軒的加入，問到大家與這位「保母」相處後可有增加壓力？眾人齊齊擰頭，Yumi表示：「起初係有緊張嘅，會收收埋埋，但慢慢開始熟絡，就發現真人非常nice，幫咗我哋好多。」Gigi亦說：「如果用一家人嚟形容，李生（李克勤）就係爸爸咁會畀意見你，而張生（張敬軒）就好似哥哥咁嘅溝通方式，兩個都一樣親切。」而本身是張敬軒粉絲的Rock則興奮謂好安心：「即刻對呢個比賽充滿希望！佢講出我嘅問題時講得好到肉，加上畀偶像指點幾句，實在非常幸福。」Aeren亦說：「平時留意佢搞笑個性，都諗過真人係咪咁搞笑、咁nice，點知見到真人係一模一樣，成個人即刻放鬆，不過主要因為有機會同佢合唱，有佢帶住成件事開心晒！」Chantel亦說：「相處咗唔係太耐，但已經畀咗好多意見我哋，喺佢身上學到好多嘢。」

想同軒仔拍真人騷

問到他們若有機會與軒仔合作或共處，可有甚麼狂想？Aeren即笑言：「最想一齊拍真人騷，然後一起跳笨豬跳，就可以係最貼身嘅合作，實行You Jump I Jump！」Yumi亦笑言：「玩遊戲都唔錯，咁就可以同佢親密啲。」Gigi則說想與克勤和軒仔「一家人」食飯，Rock就想與他食飯傾偈：「最主要想知佢諗咩，或者佢會做啲咩，先可以做到佢依家嘅天王地位。」至於Chantel就竟然希望成為張敬軒：「我想試吓跟佢每一日嘅習慣去生活，同埋跟佢嘅Schedule體驗佢嘅工作日程。」