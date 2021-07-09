【美女饕廚】榴槤晚餐

今日介紹一家位於金鐘五星酒店內7樓的餐廳，品嘗戶外榴槤晚餐。一進餐廳，榴連氣味強烈，令我異常興奮！每年6月至8月是馬來西亞榴槤當造期，當中以貓山王為最先出來的榴槤，錯過了這一次，也可以等到11月至翌年1月，貓山王是在野外生長的，是純天然的甜味和奶油香，非常感謝美女好友的邀請，能嘗到這裏的主廚把它製作成不同的美味菜餚。

先來是鮮蝦米紙捲，米紙透亮，特別有嚼勁，蝦肉彈牙爽甜，味道鮮美，捲入薄荷葉，新鮮青瓜條、紅蘿蔔條、杧果粒，沾上令人開胃的檸蜜辣汁，在這炎熱的天氣戶外用餐，倍感清爽！

之後是咖喱魚飯，用新鮮龍躉魚腩，我最愛魚皮，厚實帶重膠質，興沖沖的大啖入口，才發現這咖喱醬汁的辣度比我想像中辣得多，飯則用番茄和紅辣椒做底，帶有香茅和薑黃香，吃的時候，眼淚鼻水流不停，叫了一杯Chablis白酒配送解辣，充滿夏天的味道，最後給我吃光光！

再來是今天的主角貓山王榴槤炒雞鍋，上枱時香氣四溢，榴槤選用新鮮貓山王果肉，是完全熟透，口感幼滑，並散發自然果甜香，這道菜外貌像是焗芝士雞柳，但吃起來是帶奶油味和焦糖味的豉油雞柳，十分有創意。

最後是貓山王榴槤泡芙，外層酥脆，裏面包着榴槤肉和忌廉，平衡了榴槤霸道的味道。對我這個榴槤控來說，最好吃的榴槤甜品就是在當造時間即開即食的新鮮榴槤肉呢！

饕廚貼士：自家製咖喱醬

要準備好新鮮薑黃、蒜頭、洋葱、香茅（僅白色部分）、果皮、新鮮薑和腰果，切碎炒香後放入羅望子醬和魚露再炒，加入椰槳或鮮奶即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）