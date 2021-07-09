陳明憙嚴重失眠搞到有焦慮症　靠咩好番？

歌手陳明憙（Jocelyn）推出新歌《聲之靜》，將音頻治療結合旋律，原來她曾經歷嚴重失眠，嚴重到出現焦慮，甚至腦袋不能停下來的苦況。嘗試不同方法後，她接受了音頻治療，令情況好轉，後來她更被激發，考取了音頻治療師的認可資格，並開辦不少私人音頻治療，她表示：「我將我呢個經歷分享咗畀身邊朋友聽，發現原來好多人都有失眠問題，然後我就諗，音頻治療好幫到我，所以想透過音樂將呢個方法分享畀大家。」

因為Edward Chan，她認識了Cousin Fung，二人首次見面就一起寫歌，但因為要加入音頻治療元素在歌曲中，故歌曲寫了幾個月。回想在錄音室的點滴，Jocelyn大讚很好玩：「因為要加入音頻治療成日出現嘅音叉聲喺歌曲中，於是我哋利用平時人哋錄ASMR嘅咪，將平時同人做音頻治療畀人聽嘅聲錄低，之後Cousin再研究點樣加入喺歌曲入面。」除了加入音叉，旋律亦跟過往有很大分別，她表示：「寫歌時我哋特別將平時喺和音先會出現嘅哈、嗚聲，又或者係呼吸聲變成主旋律嘅一部分，等大家聽住或者唱住呢首歌時，可以同步深呼吸同放鬆。」她亦透露籌備中的EP會將流行曲與音頻治療的方法與聲音結合，並加入朋友的痛楚經歷來寫新歌。