周柏豪有份合唱！炎明熹唱奧運主題曲緊張到出手汗

「2020東京奧運會」將於7月23日隆重揭幕，無綫特別推出的東京奧運主題曲《奪金》，由側田、郭偉亮(Eric Kwok)監製，無綫首席創意官王祖藍填詞，並由歌手AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、Janice（衛蘭）、JW（王灝兒）、泳兒及周柏豪，聯同《聲夢傳奇》15位學員包括炎明熹、鍾柔美、姚焯菲等攜手合唱。日前，AGA、周柏豪與15位學員齊齊現身錄音室錄音。

《聲夢》學員林智樂（Felix）表示有份參與十分開心，但同時感到有點緊張，另一學員潘靜文（Sherman）說：「今次Eric Kwok老師做歌曲監製，覺得有種奇妙感覺，同埋今次Eric透過耳機聽大家嘅聲音時，可謂『一覽無遺』，十分緊張。」 而向來於《聲夢》舞台上表現淡定的炎明熹（Gigi）被眾人取笑錄音時，緊張到不停出手汗，Gigi大方透露錄音前已與其他學員交流錄音心得以作好準備，但到真正錄音時仍心驚驚。

AGA與柏豪對於今次錄音大感開心，AGA表示：「今次有Eric、側田參與，兩個都係我好欣賞嘅音樂人，今次可以話係間接合作！」柏豪更即場相約學員一起觀賞東京奧運賽事，並說自己最喜愛的奧運項目是籃球及游泳：「中學時期曾經係籃球隊青年軍成員，並代表香港出戰，所以對奧運各項賽事都有興趣，希望為運動員打氣！」