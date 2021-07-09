返工遇美人　日日尋開心

好多打工仔都唔鍾意返工，不過AV業界資深人士神仙乙就表示，其實返工都可以好開心，大前提係要有美相伴！好似日本AV嘅好色OL系列，當中嘅男主角遇到慾火高漲嘅女同事或女上司，日日返工都將辦公室變成色慾戰場砌個你死我活，不知幾過癮呀！

露底勾引

喺Moodyz出品嘅《我被女上司誘惑》中，打工仔翔太喺辦公室返工本來覺得好悶，但係最近情況就嚟個180度轉變，原因係嚟咗一位新女上司，佢就係年輕貌美又待人親切嘅初川南喇！而南妹對翔太情有獨鍾，不時向佢露底勾引，而翔太血氣方剛當然忍受唔住，呢個時候南妹就一手拉佢入房玩腳仔擦槍！自此之後，初川南成日喺工作期間挑逗翔太激戰，會議室甚至公司走廊都變成佢哋嘅歡樂戰場。

徹夜「加班」

喺S1推出嘅《獨自與我渴望的老闆娘和加班》入面，大雄喺公司成日都畀人蝦，仲要經常一個人加班，真係慘慘豬！有一晚，大雄又要加班，不過今次有後生又靚女嘅女同事架乃由羅陪佢，不過阿妹唔係因為工作多而要加班，而係因為受情傷，所以唔想返屋企，仲買咗幾罐啤酒同大雄一齊飲，希望可以一醉解千愁！喺醉意催動之下，兩人糊里糊塗肉搏起來，整個晚上可以話玩盡辦公室，連社長室都唔放過，一直激戰到第二朝早！

激戰秘書

Premium推出嘅《耳邊偷講淫語淫女社長秘書》，講述希島愛里係社長嘅秘書，備受社長寵愛，簡直係一人之下萬人之上，而愛里更加認為公司所有嘢都係屬於社長，而社長擁有嘅嘢亦都係佢嘅，所以經常處於性慾高漲狀態嘅愛里，當正公司嘅男同事係佢嘅愛奴！平時最鍾意喺男同事耳邊大講挑逗說話，之後就對方捉入房開戰，又或者喺佢哋忙碌工作時吹奏一曲，有時更變身做女社長，同班男同事喺社長室激戰！

簡評

本仙以前都做過幾年寫字樓工，真係覺得幾悶，因為公司入面係全男班，想搵個女同事都冇，所以睇到好色OL系列不知幾開心！喺3部作品中，本仙最鍾意希島愛里主演嘅《耳邊偷講淫語淫女社長秘書》，因為愛里又靚女又身材纖巧，着OL服真係幾弗幾好睇，仲有佢同男優喺辦公室不同角落開戰，感覺零舍過癮！