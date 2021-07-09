又係船P出事！馮盈盈趾公遭殃變「馮六針」

日前馮盈盈和戴祖儀、陸浩明（6號）、孔德賢及「無綫咪神」黃凱儀（波波）等，為無綫綜藝節目《#後生仔傾吓偈》出海錄影，大玩熱鬧船P，但期間盈盈發生「爆腳趾」意外，需入院縫六針，十分誇張！

今日下午（9日）受傷未愈的盈盈，在助手攙扶下一拐一拐現身《#後生仔》錄影現場，右腳腳趾公「包到成隻糉」的她，未有因受傷影響心情，還跟現場工作人員有講有笑，期間更遭同事封為「馮六針」，令她哭笑不得。之後盈盈接受無綫娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）訪問時，笑着「還原」受傷事發經過：「嗰日其實我已經唔使玩啲好激烈嘅水上遊戲，只係留喺船上面，做好主持嘅工作，點知偏偏我係最傷嗰個。」

盈盈指當時未有為意船上有鐵片翹起，結果腳趾公因而遭殃，她說受傷當刻沒有流血，但過了數秒後即時血如泉湧：「現場同事好緊張，同埋見到有塊皮反咗出嚟，跟住我就用水沖個傷口啦，呢個時候啲血就係咁湧出嚟！」到醫院治療時，甫聽到醫生說需要縫針後，她即嚇得哭了出來，她又笑指原來打麻醉針才是最痛：「支針一拮落嚟，我就尖叫咗出嚟，全個醫院都聽到。我唔知係咁，因為我第一次縫針咋。」她續說要感激同樣受了腳傷的6號雪中送炭：「佢有個透明膠袋，可以喺沖涼嘅時候包住傷口，唔會入水，我就問佢借咗嚟用，佢話好彩佢未扔。」