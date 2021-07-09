美魔女Vs紋身辣妹　床上鬥到床下

鍾情熟女脫星定青春脫星，本來就係鹹魚同青菜各有所愛嘅問題，而有美魔女之稱嘅Sarah Vandella同紋身辣妹Anna De Ville，兩人因合作演出，便掀起四仔迷熱烈討論，有人認為美魔女更具吸引力，亦有人話青春魅力冇得輸，唔知大家又鍾意邊個多啲呢？

脫界長青

單睇外形，又點估到Sarah Vandella已年屆38歲，難怪有「美魔女」稱號，而佢同24歲嘅Anna De Ville同床演出時，唔少四仔迷都以為佢哋係兩姊妹添！

喺美國紐約出生嘅佢，自稱細個時性格內向，及至喺情趣用品店做兼職後，先至變得外向之餘，更對性愛產生好奇心。大學畢業後，去到拉斯維加斯一間成人俱樂部表演艷舞，期間被四仔經理人公司睇中，2007年3月下海演出處女作《Neighbor Affair》，成功爆紅，及後佢跟Zero Tolerance及Third Degree兩間著名四仔片廠合作，更簽下專屬演出合約，人氣更係勁爆。至今佢所演出嘅作品不但套套暢銷熱賣，冷齡嘅外形更係四仔迷談論嘅焦點，事關佢個樣多年以嚟，幾乎零變化呀！

Profile

出生日期：1983年12月2日

身高：160cm

三圍：34D-24-36

心形誘惑

今年24歲嘅Anna De Ville，18歲已經出道，資歷不比Sarah Vandella低。喺美國俄勒岡州出生嘅佢，雖然樣貌成熟，但唔代表佢嘅魅力唔夠，反而係因為青春嘅肉體，加上成熟嘅女人味，2015年出道時獲得極高人氣，而最為人印象難忘嘅，更係佢嘅心形後門，相當誘人。

畢業於藝術學院嘅佢，一心諗住從事設計工作，18歲時因為承擔歐洲旅行嘅旅費，竟然喺旅程期間喺英國演出首套四仔短片，亦因為咁，當佢回到美國後便到脫星事務所面試，而佢呢個決定更得到家人嘅支持，甚至當日係由父親開車送佢去面試添！2015年佢為著名四仔片廠Hustler演出出道作《GF Revenge》，成功以濃郁女人味，加上少女肉體而爆紅。

Profile

出生日期：1997年4月24日

身高：157cm

三圍：34C-24-34

第1回合

鬥波哋

論身材的話，Sarah Vandella嘅三圍數字絕對贏晒，一對34D巨乳已經搶晒眼球，而Anna De Ville嘅三圍僅屬一般，雖然有對34C美乳，但係拍埋去Sarah Vandellah鬥身材，真係輸晒！

第2回合

鬥戲路

雖然Sarah Vandella出道多年，演出過嘅作品多不勝數，但係主題比較單一，扮演偷食癡女為主。相反，手臂有紋身嘅Anna De Ville，演出狂野女郎又得，遮住紋身扮斯文乖乖女亦得，由於佢外形成熟，更試過扮演人妻角色，同樣引人入「性」。

第3回合

鬥攞獎

Anna De Ville曾先後喺AVN及XBIZ頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」，但係Sarah Vandella攞獎更多，獎項亦更勁，單係喺2018年嘅Nightmoves頒獎禮上，奪得由四仔迷票選嘅「年度最佳脫星」，就知道佢唔單止有實力，人氣更係超強。

Report

保養得宜

雖然Sarah Vandella同Anna De Ville係兩個時代嘅脫星，但係一套作品令兩人不但有合作嘅機會，更因為Sarah Vandella嘅美魔女外形，令四仔迷將佢同Anna De Ville作比較，不過前者早已貴為天后級脫星，所以單純嘅比較對Anna De Ville唔係咁公平。不過話說回來，Sarah Vandella真係保養得相當好呀！