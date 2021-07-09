出年開始造人　袁偉豪兩年內生番個

藝人袁偉豪、蔡思貝、陳曉華等昨晚（8日）於九龍城為無綫新劇《廉政行動2022》拍攝，劇中飾演ICAC人員的他們於火鍋店假扮客人打邊爐查案。現場所見，袁偉豪的身形比之前消瘦，他坦言因近年的生活方式及飲食習慣都比之前健康，唯獨是運動方面沒有之前一樣。他謂：「我一唔運動冇晒肌肉就會顯瘦，不過依家40歲，新陳代謝都慢咗。因為拍完呢部之後都要開第二套劇，嗰套飾演探員，所以要健碩啲，之後都要勤力操番。」他又指現時少肉多菜，2013年開始已戒牛肉，結婚後都有叫工人姐姐盡量煮多點菜，吃少少雞肉。

說到近年主演的劇集都需要「勁FIT」瘦身時，袁偉豪說：「都係，不過我都有興趣挑戰演大肥佬角色，增磅應該OK，不過肥完減番都係吃力。」提到之前有指他狂隊生蠔想同太太張寶兒造人「谷B」，他謂：「嗰日只係朋友同我食生日飯，不過我哋係有計劃嘅，呢兩年啦！要同老婆協調吓啲時間，等我完成手頭上工作就得，出年先開始！」

陳曉華之前努力減磅，她坦言與袁偉豪及思貝合作後，令她瘦得更快，並已成功再減磅，現時返回50KG（約110磅），她說：「頭先入去廁所，聞到啲打邊爐味道已經好想食，不過我最近都戒咗牛，想維持8點後唔食嘢，因為呢套劇啲人太犀利，佢哋超強戒口，袁偉豪係食番薯㗎啫！我依家都跟佢，但忍得好辛苦。」她又坦言自己不用拍太多動作戲，全都交給「男仔頭」的思貝。