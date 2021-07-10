【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初一己未火建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、掃舍

忌：嫁娶、開業、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

親和力強，利事業發展，跟合作夥伴有良好互動。

金牛座

在公在私都遇上不少麻煩，讓你有點招架不住。

雙子座

理財要有遠見，可把不必要的錢用於長線投資。

巨蟹座

備受負面情緒影響，是時候找個可靠的聆聽者。

獅子座

待人接物要保持謙虛有禮，氣焰囂張勢必犯眾憎。

處女座

想當然的心態令你跌了一跤，要記得吸取教訓。

天秤座

心煩意亂，最好找朋友傾訴，可避免鑽入牛角尖。

天蠍座

心情欠佳，有花錢買開心的衝動，謹記適可而止。

人馬座

勿對家事闊佬懶理，一旦出問題將會拖累工作。

山羊座

財運不錯，付出的努力愈多，錢銀回報愈豐厚。

水瓶座

懂得關心身邊人，讓你在人際交往佔據有利位置。

雙魚座

工作上被別人牽着鼻子走，令你感到不是味兒。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）龍 易破財

鼠

幹勁十足，做事快靚正，同事紛紛為你喝采。

牛

是日沖煞，只要做好本分，總會有人懂得欣賞。

虎

人緣佳，容易得到別人信任，適合與人合作。

兔

有偏財運，可考慮投資股票，但要見好就收。

龍

容易破財，投資難獲利，更不宜借錢给他人。

蛇

積極上進，工作表現出色，令大家刮目相看。

馬

被霉運纏擾，出門要注意安全，防意外發生。

羊

心緒不寧，整天被不祥的預感弄得提心吊膽。

猴

愈忙愈醒神，做起事得來心應手，樂在其中。

雞

信心滿滿，目標清晰，肯努力就能做出佳績。

狗

身心狀態差，做事提不起勁，困難接踵而來。

豬

易受壞心情影響而犯錯，小心處理人際關係。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

追求完美的青峰

蘇打綠主唱青峰自2019年起被前經理人控告違反《著作權法》，結果台北地院於早前作出判決，判青峰無罪。青峰曾經說過，若對方不斷上訴，他惟有配合出庭，因為他要做的是「說實話」而已。

青峰是太陽處女座，事事追求完美，很在乎自己的表現，他會在網上逐一回應網民的批評，為的是我就是這樣，而不是你所看到我的那樣，不想被別人扭曲或無故攻擊自己。月亮山羊座的他，非常務實，能夠具體地將靈感或感覺，以優秀的歌詞表達出來，當中不難感受到青峰的情懷和意境。上升雙魚座為他帶來無限想像力，就好像他的經典作品《小情歌》、張惠妹的《掉了》，以及他歌唱生涯中最欣賞的《歌頌者》，青峰對於他最欣賞的美國創作歌手Jeff Burkley曾說過：｢我覺得他是用生命在唱歌的人，會跟覺得他跟人跟音樂是在一起的，而且是充滿靈魂的。」不難看到青峰的音樂生涯，也同樣是充滿靈魂，無論在情感上或時間上的投入度，都是無窮無盡的。

青峰星盤中的海王星坐落在很重要的位置，如果你是很喜歡青峰音樂的話，就會感受到海王星的特質，跟藝術、靈感、夢幻、創造力、無邊無際、大海有關，不知道你在聽他的歌時，有沒有沉迷在當中的迷幻感覺？