【獨家】炎明熹親友四圍搵唱片公司講數換獎

無綫熱播真人騷《聲夢傳奇》，冠軍大熱的炎明熹（Gigi）有傳因拒簽無綫而三甲不入，據聞是其親友在背後發功，自以為可以藉Gigi的人氣搞小動作跟無綫「講數」，作為換獎條件！

《聲夢傳奇》已進入白熱化的尾聲階段，戰況激烈，Gigi因鬧出不少是非而成為風頭躉。她跟姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）三大熱門勢均力敵，不過Gigi由比賽開始已被睇高一線，16歲的她憑超凡唱功被推舉為「民選冠軍」，頂着「冠軍大熱」的光環，其身邊人也雄心壯志。

有指Gigi的親友四出散播消息，聲稱她是自由身，歡迎各大唱片公司主動邀約，轉頭即向無綫吹噓Gigi成為各大唱片公司的搶手貨，暗示冠軍獎項可作為簽約條件，令無綫動怒，發聲明以正視聽！

賽果必定公平

無綫高層樂易玲親爆Gigi已經簽約：「參賽者比賽前已跟無綫簽約，年期唔透露喇，簽咗好長！」又指一眾學員於正式受訓前，全部均與無綫簽下經理人和星夢唱片2份合約：「訓練係好嚴謹，佢哋個個都好專業，好有鬥心。」對於炎明熹經常「黑面」，樂小姐為對方解畫：「佢之前病咗，喉嚨唔係好舒服，不過佢好叻，宣傳工作做足，佢冇要求唔出席，啲報道好唔公平，佢冇咁活潑就話佢黑面，佢已經好乖。」

樂小姐指大部分學員仍在求學，最初也擔心他們能否捱得住，既要返學又要搵導師練歌及應付比賽：「整個團隊都好認真，連李克勤都好緊張，一有時間就睇佢哋練歌，好似變咗大家庭咁。參賽者個個前途無可限量，將來樂壇有呢班後生仔女，希望會多啲生氣。」

就早前多番揣測及相關不實報道，無綫企業傳訊科指全無事實根據：「《聲夢傳奇》所有參賽者，於比賽開始前已與無綫簽定5年合約，故不構成因有參賽者未肯簽約，而未能進身三甲的說法。決賽於7月19日才進行現場直播，屆時除了有多名業界專業人士擔任評番外，家庭觀眾進行的公開投票亦會計算在內，賽果必定公平、公正、公開。」