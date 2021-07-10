校服Look曝光　姚焯菲參加「聲夢」學識呢樣嘢

現年14歲、憑《聲夢傳奇》成為人氣王的姚焯菲（Chantel），既要忙着學業，又要密密加操應戰，但百忙之中仍抽空接受其就讀學校的訪問，分享參賽以來的心路歷程。現在於宣道國際學校就讀第九班的Chantel，接受學校訪問時穿着校服，拍照時彈着鋼琴，她這個校服Look確實少見，所以很多粉絲即爭相轉載。

訪問中Chantel說無論是喜是悲，音樂也能給她鬆弛及抒發的作用，同時音樂也成為和好友們的話題之一，認為音樂是國際語言，她說：「我認為當你欣賞音樂時，你就會開始享受唱歌的樂趣，你會不期然地跟着喜愛的歌曲唱起來。」問到是次參與《聲》這類如此大型的比賽，跟以往參加的歌唱比賽有何不同時，她說兩者的共同之處，都是要靠自身努力，全力以赴，並且要尊重及欣賞其他人為自己的付出：「在學校，除了老師和職工外，在自己身邊的全是同齡；但在《聲》時和你一起工作的全是大人。在學校，如果落後（比賽），還有可以再進步的空間，但是這次比賽，機會只有一次，你一定要努力練習，事前做足準備。學校令我好好裝備自己，愈有裝備就會愈有自信去迎接未來踏入社會時的挑戰。」

至於在校園生活中有何難忘的事，Chantel說：「一定是我在這裏認識及遇過很多很多好好的朋友和老師，無論是起是落，學校總是給我無限的鼓勵及支持，校園生活是我一生不會忘記，我珍惜在此的每一刻。」