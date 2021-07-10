由細靚到大！金泰希勁受歡迎曾吸引老師學生圍觀

韓國40歲女星金泰希於2017年1月與天王Rain拉埋天窗，現時育有2名女兒，家庭幸福美滿，而她雖然已經踏入4字頭，但依然Keep住靚樣和纖瘦身形，深受廣告商歡迎，獲大眾公認是「韓國第一天然美女」的她，從小就憑靚樣攻陷男同學的心。

金泰希美貌與智慧並重，她住在蔚山時入讀名校蔚山女子高中，成績優異，之後在韓國著名學府首爾大學修讀時裝設計，外表清純美麗的她高中時就深受男學生歡迎，不少男學生特別報讀金泰希平時去的補習社，蔚山的教師都認識金泰希，不少老師在入職後都專程到她的班別圍觀，而金泰希在大學亦十分有人氣，更獲封「首爾大學三大美女」。

她於2000年被廣告中介公司的設計師睇中，擔任衞生巾廣告的女主角，憑清純形象獲得觀眾喜愛，翌年在電影《禮物》中飾演李英愛的童年，正式以演員身份出道，及後出演青春處境劇《Let's go》及短篇電影《新都市人》，2003年在權相佑與崔智友主演經典韓劇《天國的階梯》中飾演奸角，不少觀眾開玩笑說：「為甚麼奸角比女主角更靚？」而她亦憑《天》劇受到大眾關注。

不過她之後演出的作品都反應麻麻，她亦因為太靚女而被觀眾指是「花瓶」，但她後來在劇集《IRIS》及《龍八夷》中的演技獲得讚賞，更在《演技大賞》中獲獎，去年她在電視劇《再見媽媽又再見》中飾演為女兒而重返人間的鬼魂，有不少催淚場面，演技獲網民激讚。