譚仔三哥米線殺入中環　星級「三粉」搶先試食

【特約報道】譚仔三哥米線（譚仔三哥）又有新搞作！今次唔係推出譚仔口味薯片咁簡單，而係以全新國際化形象殺入中環蘭桂坊。而最令人驚喜的，是新店不但採用國際化裝潢，更破天荒推出酒精飲品（將於8月初供應）、串燒、限定湯底及全新米線配料。加上店內的三哥姐姐全部換上新制服驚艷登場，咁多驚喜，難怪到場朝聖的一班星級「三粉」，特別是Agent. L都大嗌Secured勁滿意啦！

於今天（7月9日）殺入蘭桂坊的譚仔三哥中環旗艦店，採用「紅、黑」品牌顏色為店舖設計主調。店舖正門設有巨型長方形玻璃窗，而玻璃窗四邊有燈帶包圍，白天配合自然採光，不單令店舖看起來更立體、空間感更強，更形成了一個「Activity Showcase」，讓路過的人或者在等待的人，都可以看清楚店內活動。同時，店舖更設有3個中環店獨有的霓虹燈招牌設計，包括：「原創．獨創」、「譚仔三哥」以及為凸顯譚仔三哥國際化形象而特別設計的英文燈箱「Tam Jai Sam Gor」，巨型的「TJSG」燈箱極為奪目，在店舖內外亦能輕易看到，十分顯眼。

由於新店設計破格，所以吸引到一班星級「三粉」，包括：歌手馮允謙、林愷鈴、因熱播劇《大叔的愛》而為人熟悉的徐㴓喬Asha Cuthbert和練美娟、近期人氣急升的Agent. L 、YouTube頻道《試當真》成員陳苡臻Jessica以及梁佑嘉等親臨朝聖，在場內拍照打卡。

得到幾位星級「三粉」激讚的，當然還有餐飲美食！今次新店破天荒推出酒精飲品，除了供應一眾為人熟悉的啤酒品牌外，更與本土啤酒廠釀製「少爺啤」聯乘推出兩款手工辣味啤酒—5小辣的「煳辣‧黑啤」及10小辣的「麻辣‧酸啤」。另推出4款佐酒串燒（包括「串燒香辣Portobello烤菇」、「串燒辣蒜翠玉瓜」、「串燒香辣煙腩卷」和「串燒椒汁香草肥牛卷」），款款香濃惹味，配埋啤酒享用，超爽！加埋只限中環店的神秘湯底—「砂砂湯」和肥牛、龍蝦丸和墨魚仔等新配料，每一啖都是鮮濃滋味，大家以後去中環食Lunch或Happy Hour，終於有着落喇！