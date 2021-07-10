2021太空漫遊　衝出地球不是夢

在疫情陰霾下，跨境旅遊面臨重重關卡，但另一邊廂，醞釀多年的太空旅行，終於迎來了大突破！說的是維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）計劃於7月11日乘坐太空飛機「SpaceShipTwo」升空，比起原定於7月20日出發的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）創辦人Jeff Bezos更早一步衝出地球，而這場競賽亦預示了民辦太空旅遊不再是遙不可及的事，兩者一旦成功，勢必掀起一陣熱潮。

已售出超過600張機票

世上無難事，加上有先進科技作後盾，多位商業巨頭均積極發展太空旅遊，像創辦SpaceX的Elon Musk，以及早前宣布於7月11日率先上太空的英國70歲富商布蘭森。後者於2004年成立維珍銀河，該公司已進行了3次太空飛行，最近一次是今年5月成功為載有兩名機師的「團結號」（VSS Unity）進行試飛，並已獲得聯邦航空局（FAA）許可進行商務太空飛行。這次升空計劃有4名乘客參與，除了布蘭森，還有3位Virgin Galactic的職員，包括首席太空人教練Beth Moses。

值得一提，維珍銀河至今已收到約600人訂購太空旅票，包括Leonardo DiCaprio、Justin Bieber等多位國際巨星，每張票的價格約20萬至25萬美元（約156萬至195萬港元）。

體驗數分鐘無重力狀態

另外，將於今個月20日（即阿波羅11號登月紀念日）出發的Jeff Bezos，則聯同弟弟Mark Bezos、82歲女飛行員Wally Funk，以及一位從公開拍賣中以2,800萬美元（約2.18億港元）取得席位的買家，乘坐以美國第一位太空人Alan Shepard命名的「New Shepard」升空。據官網資料顯示，「New Shepard」由火箭推進器和載客太空艙組成，後者設有6個座位，每個座位都有一個大窗。整個旅程預計約10分鐘，旅客會在國際承認高度為海拔100公里的地球大氣層及太空分界線——卡門線（Karman Line）逗留4分鐘，之後太空艙會與火箭推進器分離，以逾100公里時速作次軌道飛行（Sub-orbital spaceflight），期間旅客可解開安全帶，感受數分鐘的無重力狀態，並從窗口欣賞地球表面。