「田牧CP」甜入網民心　亞洲最受歡迎BL組合有邊對？

港版《大叔的愛》掀起全城BL（Boy's Love）熱潮，依家唔單止「腐女」係捧場客，連男女老幼都被「田田」Edan（呂爵安）同「阿牧」Anson Lo（盧瀚霆）呢對小情侶嘅甜蜜日常迷住，成為網民近期最愛嘅BL組合。回顧「田牧CP」睇到令人面紅心跳嘅場口，Anson天橋輕吻Edan額頭；Edan為挽留Anson赤裸上身攬對方；講到最衝擊眼球，一定係Anson浴室激吻Edan，仲開黃腔叫對方試吓「大支嘢」，呢幕睇到網民依嘩鬼叫！

其實BL劇早已紅遍亞洲，台灣最賣座BL電影《刻在你心底的名字》，Hit到創下破億票房紀錄，更套得台灣金馬獎最佳攝影及原創電影歌曲大獎，口碑超好。故事以80年代戒嚴時期嘅台灣做背景，飾演高中生嘅兩位主角陳昊森與曾敬驊，因興趣相投互相吸引，由好友漸變成曖昧關係，夠晒青春。

出名BL劇產量多嘅泰國，去年推出嘅劇集《因為我們天生一對》（2gether: The Series），圍繞大學校園生活，劇中多個點到即止曖昧場口，睇到人熱血沸騰！呢套劇以靚仔小鮮肉為賣點，令觀眾賞心悅目。兩位男主角Win及Bright有樣有身材，尤其後者帶有混血鬼仔臉孔，被譽為新一代「國民男神」。

而日本BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》改編漫畫，由赤楚衛二夥拍町田啟太合演，繼日版《大叔的愛》再次彈起，成為海外討論度最高日劇。飾演「30歲處」男嘅赤楚衛二，憑超萌大眼吸引大批腐女觀眾，同扮演「帥同事」嘅町田啟太，由電梯發內心之聲、圍圍巾、睡衣幻想、執文件、額頭吻及天台欲吻場面，每一幕都令人印象深刻。