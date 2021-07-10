地道電子積木　引爆幼兒科學家內在潛能

【特約報道】玩具在給孩子們帶來愉悅的同時，還承載了一定的文化與教育功能。孩子在嬰兒時期，通過自己的感知去了解世界，玩具顏色鮮艷、造型優美，有些還伴有悅耳的聲音和簡單的動作，這些特質使得玩具成為孩子認識世界、探索世界的最好載體。

近日在網上看到Tactbit電子磁力發光積木，親自帶孩子參加一小時的體驗班，看着孩子利用電子積木堆砌出各式各樣的模型，與其他孩子一同合作拼出更大的模型，比賽過程中他們興奮的模樣仍然留在我腦海中。另外，電子積木具有錄音與音樂功能，添加了趣味性，在玩樂中也有探索電路、磁性、電阻等科學知識。到課堂的最後，孩子與家長們一起測試積木，我試着單腳站上電子積木，還把它舉着從2米高的地方掉落，也不會損壞，非常結實。

Tactbit亮立方適合不同年齡層，經Intertek實驗室認證1歲以上已經安全使用！Tactbit電子積木最大的亮點就是「碰碰亮」，每一個電子積木均可以在黑暗中仍然發光發亮。作為家長，最令我頭疼的是孩子的玩具難以收拾，但亮立方的每個磁力積木都配置了4個強磁，使得組裝和拆掉重組也很方便，不到十秒已經能收拾好散落一地的積木，相比其他積木，的確更方便收拾。

近年社會愈來愈着重STEAM《科學、科技 、工程、藝術及數學》教育，STEAM真正的教育意義是希望讓孩子們動手完成與生活相關的項目，從體驗中學習各種學科以及跨學科的知識。不妨試一試Tactbit的電子積木體驗課，將玩具中包含的知識進行必要的教育滲透，讓孩子們能夠輕鬆地贏起跑線。

網站：www.tactbit.com